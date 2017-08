Rajolina smela ponuda Milanu: Ibrahimović za platu od milion evra! Plus, brutalni bonusi...

Da li superagent sprema revoluciju u poslovanju?

Povratak u Milan ili ostanak u Mančester junajtedu?

Zlatan Ibrahimović je ovih dana ponovo u centru pažnje, iako dane provodi u terapiji i oporavku od teške povrede kolena. Odlazak van granica Evropske unije ne dolazi u obzir, a spisak potencijalnih poslodavaca svedena je na samo dva imena. Milan, koji Zlatan obožava, ili Mančester junajted, gde bi nastavio uspešnu saradnju sa Žozeom Murinjom.

Mada Ostrvom sve češće kruži priča da je Mino Rajola u konstantnim pregovorima sa čelnicima Junajteda oko produžetka saradnje, rano jutros osvanula je vest koja će posebno obradovati sve navijače Milana - došlo je do sastanka između Rajole i klupskog direktora Masimilijana Mirabelija.

Ne samo da se razgovaralo o mogućem Ibrinom povratku na San Siro, već je Rajola čak i prezentovao Mirabeliju ponudu koja bi mogla da napravi revoluciju u poslovanju. Naime, pošto se Ibrahimovićev povratak na teren ne očekuje do kraja decembra ili početka januara, Rajola je dao predlog da Milan švedskom golgeteru plati milion evra za šestomesečni ostanak u klubu.

Naravno, to je neverovatan ustupak koji bi Ibra napravio, s obzirom da su i u 36. godini njegovi prohtevi i dalje jako visoki (gotovo 12.000.000 evra po sezoni). Ali, tu se priča ne završava. Rajola za svog omiljenog klijenta pokušava da izboksuje i brutalne bonuse. Tačnije, milion evra za svaku odigranu utakmicu (?!) u dresu Milana i čak 20.000 evra za postignuti gol!

Ovako nešto teško da je ikada dosad viđeno u svetu fudbala.

Mada je šansa da se Ibra vrati u Milan i dalje mala, još je manja ako se uzme u obzir da Mirabeli ima tri želje od kojih bi lično voleo da se ostvare dve. To su Obamejan, Kalinić i Kosta.

"Obamejan je zapisan negde u zvezdama. On je bio moj prvi radni zadatak, njega sam išao prvo da gledam kada sam došao u Milan. Ali, moramo da budemo pažljivi i ne smemo da uprskamo. Kosta i Kalinić su takođe velike želje", poručio je Mirabeli, mada je na pitanje Ibrinog dolaska bio neodređen:

"Zlatan? Nikad ne reci - nikad. Sve je moguće, mada smo svesni da je to prilično težak zadatak. Njemu su naša vrata uvek otvorena".

Da li je Ibrina sudbina da se vrati u grad gde je najviše uživao u fudbalu?

(FOTO: Action images)