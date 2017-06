Rajoline fudbalske lekcije: Da kupim Iguaina za onoliki novac? Nikad! Ali, Juve zna bolje...

A pričao je poznati menadžer i o tome kako Pavel Nedved svojevremeno nije želeo da pređe iz Lacije u redove torinskog giganta

Veličina slova A A A

Kada poznati fudbalski menadžer Mino Rajola nešto kaže u italijanskim medijima, to često ume da zapali javnost na Apeninskom poluostrvu. I ovaj put je bilo tako, a Rajola se ponajviše dotakao predstojećeg finala Lige šampiona između Juventusa i madridskog Reala. Ocenio je i da je Gonzalo Iguain za sada opravdao ogroman novac koji je Stara dama uložila u transfer prošlog leta.

“Nikada ne bih kupio Iguaina za toliki novac. Ipak, sada kada pogledate, zahvaljujući i njegovim golovima, Juventus je došao do finala Lige šampiona, osvojio titulu, pa i kup Italije. Sa druge strane, Mandžukića bi odmah kupio. U Juventusu igra zaista fanstatično. A pogledajte samo Alegrija - izrastao je u stručnjaka koji može da radi u u svakom svetskom velikanu. Čitam kako je izjavio da će ostati u klubu čak i ako izgubi finale. Ipak, da sam na njegovom mestu, otišao bih u tom slučaju“, naveo je on i izjavi koji su preneli brojni italijanski mediji.

Dotakao se i primera Pavela Nedveda, nekadašnjeg igrača, a sada funkcionera Juventusa. Stara dama je i za njegovo dovođenje svojevremeno izdvojila veliki novac.

“U početku, kada se pojavila ponuda Juventusa, Nedved nije želeo da ide. Igrao je u Laciju već pet godina, bio je srećan. Ali, na razgovoru sa tadašnjim rukovodstvom rimskog kluba bilo je jasno da se oni pre svega rukovode finansijskim kriterijumima. Radi se o cifri od 73.000.000.000 lira (40.000.000 evra, prim. aut). Taj novac je Laciju došao kao kiseonik. Pavel je za dobrobit Lacija prihvatio. Ipak, prvih dana u Torinu mu je bilo baš teško. Trenirao je kao lud, dva puta dnevno. Posle je došla i zlatna lopta“, zaklučio je Rajola.

Inače, Juventus je prošlog leta za Iguaina platio Napoliju oko 90.000.000 evra, što je apsolutni rekord kada su u pitanju transferi u Seriji A. Ove sezone argentinski napadač je za Juventus odigrao 54 utakmice u svim takmičenjima i postigao 32 gola.

(FOTO: Action images)