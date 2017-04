Ramos: Gledao sam snimak 40 puta, nije bio crveni! Pike? Neka se seti PSŽ, neće dobiti zagrljaj

Realov kapiten žali što je ostavio ekipu na cedilu i otkriva kome je uputio poruku prilikom izlaska na teren

Da je Serhio Ramos ostao na terenu… Realovi navijači verovatno misle da bi njihov tim sa kapitenom u timu do kraja meča osvojio makar bod u El Klasiku, ako ne i sva tri. Ali to je "šta bi bilo kad bi bilo"…

Realnost je da su Kraljevići skupo platili isključenje kapitena. Ramosu je teško palo isključenje i prilikom izlaska sa terena gestikulirao prema terenu. Međutim, tvrdi da poruke nisu bile upućene sudiji već Đeraru Pikeu. S obzirom da je Nejmar nedavno kažnjen sa tri meča suspenzije zbog gestikualcija kao sudijama, Ramos tvrdi da on nije uradio ništa slično.

“Neka pričaju šta hoće, ne želim da ulazim u raspravu. Nisam se obraćao sudiji već Pikeu jer on stalno nešto komentariše oko suđenja u svojim tvitovima i žalbama. Nemam problem sa Pikeom lično. Svako brani svoju stranu, ali posle ovakvog El Klasika, sigurno ga neću zagrliti. Pričao je da mi imamo pomoć sudija, a neka se samo seti PSŽ. Nije fer… Oni imaju drugačije shvatanje fudbala od nas jer stalno nešto pričaju o suđenju. Možda im to i donese konačan rezultat na kraju, ali ne želim da ulazim u tom. Priče o suđenju nisu naš i moj stil. Mada mi neki kažu da bi treblo i mi da pričamo u suđenju”, rekao je kapiten Reala posle meča.

Tvrdi da nije zaslužio crveni karton…

“Moje isključenje smo skupo platili jer je promenilo tok utakmice. Gledamo sam snimak te situacije 40 puta i po meni je to bio žuti karton, a ne crveni. Zakasnio sam sa startom, ali nije bilo kontakta. Mesi je to dobro odradio i poleteo je. Ali nije bilo kontakta…. Nema ni govora da sam želeo da povredim Mesija. Nikada ne idem u duel s namerom da povredim čoveka. Ne žalim zbog starta, žalim zbog toga što sam ostavio tim sa igračem manje”.

Real je mogao sinoć da reši pitanje prvaka Španije, ali sada je opet sve otvoreno…

“Želeli smo da navijačima pružimo zadovoljstvo, ali nismo uspeli. Sve je otvoreno. Nalazimo se na brodu i onaj koji ispadne sa brode, neće slaviti na kraju. Nadamo se da primljeni golovi neće uticati na rasplet u Primeri. Za Ligu šampiona nema problema sa odbranom. Voleli bismo da u smo u Primeri imali ceo tim na raspolaganju, ali problemi sa povredama su nas onemogućili. Ovo je prilika i za igrače sa manjom minutažom da pokažu svoje pravo lice. Moramo svi da veslamo u istom pravcu. Ovaj poraz na mora da utiče na konačan rasplet jer sve i dalje zavisi od nas. Imamo šest finala koja moramo da pobedimo”.

Ramos nije želeo da analizira proslavu Mesiju pobedonosnog gola koja je razljutila domaće navijače.

“Svako ima pravo da slavi golove onako kako želi. Ne želim to da komentarišem”.

