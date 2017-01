Ranijeri je sebični lažov!

Italijanski stručnjak na meti žestokih prozivki

Kroz teške dane prolazi Klaudio Ranijeri. Ne samo što se muči da Lesteru obezbedi opstanak u Premijer ligi i ne dozvoli da jedan aktuelni engleski šampion ispadne u niži rang takmičenja, već i u sedmicama aktivnog prelaznog roka ima ozbiljne probleme sa agentima igrača.

Upravo zato se Italijan našao na meti ozbiljnih prozivki agenta Leonarda Uljoe - Horasija Rosija. On je, naime, ljut na menadžera Lisica i zvanično najboljeg trenera sveta zbog toga što ne dozvoljava njegovom klijentu da promeni sredinu.

Iskusni Argentinac nedavno je uručio zahtev da bude stavljen na transfer listu, zbog nedostatka minuta na terenu. Ali, Ranijeri je zahtev odbio. Na Rosijevom rafalu našao se i sportski direktor Lestera Džon Rudkin.

„Kao Uljoin agent, muka mi je više od laži koje izgovaraju Ranijeri i Rudkin. Tokom predsezonske turneje Ranijeri je obećao Uljoi da neće kupovati novog centarfor. Ali, on je kupio Islama Slimanija i onda Uljoi obećao da može da ide i da neće imati primedbi“, kaže besni Rosi.

To je, navodno, bio samo deo obećanja koji je Ranijeri dao Uljoi.

„Na sve to Ranijeri je obećao da će Uljoa dobiti novi ugovor, a onda ni to nije ispunio. Zato je Uljoa podneo zahtev za odlazak. A onda Ranijeri, u zbunjujućoj poruci javnosti, kaže da se nada da će Uljoa ostati, a ni to nije istina“.

A onda je krenuo da udara jače...

„Ranijeri se ponaša kao sebični, egocentrični narcis i ne brine o tome što jedan igrač u njegovom timu pati. A taj isti čovek je pomogao njegovom Lesteru da uzme titulu. Ranijeri uništava Uljoinu karijeru i tera ga da ostane u Lesteru. A ove sezone stavio ga je u startnu postavu samo jednom u Premijer ligi. Zašto ga onda tera da ostane? Da bi igrao dve utakmice godišnje?! Ima već Vardija, Slimanija i Okazakija. Mi to nećemo dozvoliti“, poručio je Rosi.

Uljoa je ove sezone odigrao svih 90 minuta u meču protiv Midlzbroa, 2. januara, a onda se u sledećem meču povredio. Bilo je to protiv Evertona u FA kupu.

