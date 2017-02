Ranijerija izbušili igrači, stiže mu podrška sa svih strana! Ljut je i Murinjo...

Manćini najbliži klupi Lestera, još četvorica kandidata u igri

Engleska još bruji o otkazu Klaudiju Ranijeriju! Smena trenera koji je Lester prošle sezone doveo do senzacionalne i prve titule šampiona Engleske u klupskoj istoriji je vest koja je uzdrmala Ostrvo.

Iako Ranijerijev Lester posrće u prvoj szeoni posle osvajanja titule i bori se za opstanak, niko nije očekivao da će ga klub oterati na ovakav način. Pogotovo posle poraza u Sevilji kojim je Lester zadržao šanse za četvrtfinale Lige šampiona. Kao grom iz vedra neba je odjeknula vest da je Lester smenio Ranijerija.

Naravno, rezultati su problem zbog kojih je Ranijeri platio ceh. Ali ostrvski mediji dolaze do još ključnih informacija u ovoj priči. Jedan od razloga za otkaz je što su se protiv Ranijerija pobunili lideri u svlačionici. Neki koji su ljuti što prošlog leta nisu dobili priliku da pređu u veći klub za bogatije ugovore. Imena se ne navode, ali je lako pretpostaviti o kome se radi. Puklo je posle nedavnog poraza od Mančester Junajteda. Jedan od glavnih igrača je ušao u svlačionicu i rekao:

„To je to. Ne znamo gde bijemo. Potpuno smo sj...ni“.

Čak su igrači poput Šmajhela i Vardija javno počeli da na konferencijama za medije kritikuju rad trenera i stručnog štaba. Vrhunac svega je bila odluka nekolicine nosilaca igre da zakažu sastanak sa gazdom kluba Višajom Šrivadanprabom i njemu se požale na Ranijerija. Ubrzo je stigao otkaz...

Ostrvska javnost je zgranuta načinom na koji se Lester rastao sa Italijanom i usledio je rafal kritika na račun manira engleskog kluba. Ranijeri dobija podršku sa svih strana. Od navijača, preko medija do stručnjaka. Čak se oglasio i Žoze Murinjo koji je u prošlosti često odapinjao otrovne strelice na račun Ranijerija, ali su prošle godine izgladili odnose.

„Šampion Engleske i FIFA trener godine - smenjen. To je taj novi fudbal... Klaudio, nastavi da se smeješ prijatelju. Niko ne može da izbriše istoriju koju si ispisao“, poručio je Murinjo na društvenim mrežama.

I dok se Ostrvo gadi na potez Lestera i takav odnos prema Ranijeriju, klub užurbano radi na dovođenju njegove zamene. Nekoliko imena je u opticaju, ali prvi kandidat je - Italijan!

Ranijerija će najverovatnije zameniti zemljak Roberto Manćini koji je slobodan, radio je u Engleskoj, a u Lesteru je završio igračku karijeru. Pominju se još Frank De Bur, Ranijerijev prethodnik Najdžel Pirson, zatim Geri Rovet i Alan Pardju. Ali samo u slučaju da Manćini odbije...

