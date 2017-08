Raport crno-belih: Nećemo se braniti, naš gol vredi duplo!

„Sutra je najvažnija utakmica za nas, nadamo se pozitivnom rezultatu i da ćemo proći dalje”, poručuje Danilo Pantić

Fudbaleri Partizana pripremaju se za utakmicu sezone protiv Videotona, koja je na programu sutra od 20 časova na Pančo Areni u Felčutu. Crno-beli su jutros odradili lakši trening, a večeras će od 21.00 istrčati na izuzetno lepo zdanje u sklopu Puškaš akademije.

Rezultat iz prvog meča (0:0) pruža dosta mogućnosti ekipi Miroslava Đukića u ovoj utakmici.

„Sutra je najvažnija utakmica za nas, nadamo se pozitivnom rezultatu i da ćemo proći dalje. Za ove utakmice se živi, nema potrebe za panikom i strahom, već samo da se opustimo i igramo fudbal. Oni će se sigurno otvoriti jer igraju kod kuće, a svaki naš gol će se brojati duplo”, rekao je Danilo Pantić.

Čini se da je Marko Nikolić u Beogradu ostvario željeni cilj.

“Nije nas nadmudrio, samo je uspeo da kontroliše neke naše kvalitete. Došli su po nerešen rezultat i ako uspeju da daju gol. Sada će biti pod pritiskom, pokušaće da nas napadnu, a kao što je najavio naš trener, ni mi se nećemo braniti, već ćemo krenuti u napad”, dodao je ofanzivni vezista crno-belih.

Sa druge strane stameni štoper crno-belih Nemanja Miletić ne očekuje mnogo drugačiju utakmicu od one u Humskoj.

“Možda će biti slična kao i ona u Beogradu s obzriom da je ulog izuzetno veliki, ni oni se neće nešto preterano zaletati, a mislim da nećemo ni mi. U nekim situacija ćemo pokušati da damo gol, jer se taj gol računa kao dva, onda će to biti veliki plus za nas”.

Odbrana Parnog valjka je u prvoj utakmici uspela da sačuva svoj gol. Dok je napad zakazao.

“Kao što je rekao šef, radili smo fenomenalan posao u defanzivi, dve utakmice uzastopno nismo primili gol. U prvoj utakmici se više pričalo o Marku Nikoliću nego o samoj utakmici. Sada ih znatno bolje poznajemo. Nikolić poznaje 90 posto igrača, uradio je dobru analizu, bila je utakmica ružna za oko. Imamo pozitivan rezultat, sada neće moći tako, biće drugačiji meč”.

Pančo Arena prima nešto manje od 4.000 gledalaca, a 200 ulaznica pripalo je gostima.

“Nećemo se opterećivati atmosferom, kod kuće smo igrali bez publike, interesuje nas samo jedan cilj, a to je Liga Evrope”, rekao je Miletić.

