Rasele, šta ti je Jokić skrivio? (VIDEO)

Denver i Oklahoma igrali su pripremni meč pred start NBA sezone, a Tanderi su došli do trijumfa "niskim" rezultatom 96:86. I u takvoj igri naš Nikola Jokić postigao je dabl-dabl. Za 22 minuta na parketu imao je 12 poena, 11 skokova i tri asistencije, ali i samo dva načinjena faula što pokazuje da je napredovao u tom segmentu sa kojim je imao problema prošle sezone.

Opet je tu bilo dosta lepih poteza, a ljubiteljima košarke se svidela asistencija iz kornera u drugi korner, poprečno preko celog reketa, možda je čak i bez gledanja to bilo.

I believe Nikola Jokic just threw a no-look cross-court pass from corner to corner. pic.twitter.com/8PQmr2lHkR