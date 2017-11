Raspadanje Borusije, čin peti (VIDEO)

Onih 1:3 u Madridu nekako se moglo i razumeti. Ali ovo što ceo Dortmund preživljavala u poslednjih mesec dana? Definicija agonije. Osećaj probadanja koji budi iz sna. Udara u srce. Svih navijača Borusija. Taman što su se ponadali da će Peter Boš uspeti da ih još jednom učini pravim konkurentom Bajernu u borbi za šampionsku titulu. Ništa od toga. Samo grč na licu. Štutgart - Borusija 2:1. Uz napomenu da su gosti iz Dortmunda domaćinu velikodušno poklonili gol fore.

Nije prošlo ni pet minuta igre, bila je to bezopasna situacija po gol. Lopta u nogama Marka Bartre i neobjašnjiva misao u glavi Romana Burkija da se zaleti ka ivici kaznenog prostora. Kao da je video novčanicu od 100 evra i poželeo da je ugrabi pre no što je neko drugi uoči. A Bartra? Bartra kao da je naspram sebe video bandu razbojnika koji ga neće samo opljačkati već i raskomadati. I valjda kao posledica tog nerazumljivog straha još jedan nerezonski potez: oštra lopta ka golmanu u punom trku. Ne baš u njegove noge. Šadrak Akolo je dobrio loptu na tacni, pred njim samo prazan gol.

| Probably one of the worst defensive errors I’ve seen all season from Burki & Bartra. pic.twitter.com/qOGoDSwGuP