Rata između Gvardiole i Poketina - nema! Za sve je kriv loš engleski?

"Nisam hteo da uvredim nikoga u Totenhemu", kaže Pep

Gorela je britanska štampa juče zbog navodnih prozivki Pepa Gvardiole i žustrog odgovora Maurisija Poketina, ali na kraju se ispostavilo da je sve bilo samo - nesporazum!

Tako tvrdi menadžer Mančester Sitija i kune se da nijednog trenutka nije želeo da uvredi nikoga u Totenhemu.

"Smatram da je Maurisio napravio grešku. Jako sam razočaran ako je rekao sve što se piše da je rekao. Nikada u karijeri ukazao nepoštovanje ni prema kome. Možda sam ponekad umeo da odgovorim kada neko napadne mene ili moj klub, ali nikada ne bih iskazao nepoštovanje prema Poketinu ili Totenhemu", kaže Gvardiola.

Kako sam kaže, razlog nesporazuma može da bude njegov loš engleski...

"Možda je moj engleski stvarno loš, ali od prvog trenutka kada smo pričali nisam nikoga uvredio. I nikada nikoga ne bih uvredio na konferenciji za štampu. Nikada".

Pep je zatim odgonetnuo šta je zapravo mislio kada je rekao da je „Totenhem ekipa Harija Kejna“.

"Kada sam to rekao, mislio sam na činjenicu da Hari Kejn postiže mnogo golova, a znam savršeno dobro da Totenhem nije samo Hari Kejn. Mnogo puta sam razgovarao sa Poketinom. Ako on veruje u to, odsad ću pričati da je to njegov tim kada mislim da je tim Harija Kejna. Dečko je postigao dva gola protiv Hadersfilda i još dva gola za reprezentaciju".

Na navodne Gvardioline prozivke Poketino je reagovao ljutito i poručio da Španac nema poštovanja prema kolegama kada njegov tim pobeđuje. Na to je Gvardiola samo odmahnuo glavom u negodovanju i dodao:

"Ako je neko hvalio Totenhem i način na koji igra, onda sam to ja. Kada su izgubili od Čelsija u polufinalu FA Kupa, rekao sam da su neverovatan tim, jer je Čelsi imao četiri šuta na gol i postigao četiri gola. Maurisio zna da sam rekao da je Totenhem jedan od najboljih mladih sastava. Jako poštujem sve što je Totenhem uradio poslednjih godina".

Videćemo šta će na ovo da kaže Poketino...

(FOTO: Action Images)