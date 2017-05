Razbijena vrata na Vajt Hart Lejnu? Tek danas sam saznao

Francuz tek danas saznao o incidentu na stadionu Totenhema

Menadžer Arsenala Arsen Venger tvrdi da nije znao da je Mesut Ozil razbio vrata na Vajt Hart Lejnu kada su mu rekli da mora da ostane na testu za doping posle utakmice sa Totenhemom.

Iako se to dogodilo još u nedelju, Venger je za to saznao neposredno pred današnju konferenciju za štampu uoči derbija sa Mančester junajtedom na Emirejtsu (nedelja, 17.00).

„Žao mi je što je polomio vrata. Ne mislim da je to njegova frustracija prema testu za doping, već prema utakmici“, rekao je Venger.

Razgovor sa nemačkim reprezentativcem će uslediti pred meč sa Crvenim đavolima.

„Nisam razgovarao sa njim o tome, jer sam danas čuo za to. Malo ćemo pričati o tome, jer ne znam šta se tačno dogodilo, uvek ću biti na strani igrača“, rekao je Francuz.

Navijači Arsenala nemaju mnogo razloga za zadovoljstvo, jer njihov tim ove sezone redovno gubi u velikim derbijima.

„Nismo osvojili dovoljno bodova u tim utakmicama. To je teško objasniti jer je prošle sezone bilo potpuno drugačije. Prekretnicu su predstavljale utakmice sa Evertonom i Sitijem, gde smo doživeli dva vezana poraza i izgubili samopouzdanje. Uvek je teško izolovati jedan faktor, na strani smo primili mnogo golova“.

Opterećenje za nekolicinu mladih igrača je očigledno bilo preveliko.

„Pritisak je veoma veliki i nije lako nositi se sa tim u mladom dobu. Trudimo se da im pomognemo“, rekao je Venger.

Arsenal se nalazi na šestom mestu Premijer lige sa pet bodova manje od petoplasiranog Mančester junajteda, odnosno šest od četvrtoplasiranog Sitija. Plasman u Ligu šampiona u ovom trenutku deluje kao nemoguća misija.

