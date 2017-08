Razbio ih je! Nemanja okrenuo Englesku naopako - Veličanstveni Matić najbolji zadnji vezni Premijer lige

To je ono što je Mančester tražio

Prosto kô pasulj. Kad znaš, onda je sve lako. Makar izgleda lako. Nema prilagođavanja, nema vremena ze čekanje, nema petljanja. Odmah na teren i - igraj.

Nemanja Matić je za samo 90 minuta okrenuo fudbalsku Englesku naglavačke. Jeste, prošlo je samo jedno kolo, tačno je i da protivnik nije ranga da bi se donosili konačni sudovi, ima istine i u tome da su mnogi hvaljeni na malom uzorku zabrljali kad bi došlo vreme da se dele trofeji, ali ono što je uradio u nedelju po podne bacilo je u trans pristalice Mančester junajteda.

I izazvalo strah kod konkurenata slavnog tima.

Srbin je bio najbolji pojedinac poslednjeg meča prvog kola Premijer lige. Nije samo naš utisak. Tako kažu svi: navijači, novinari, bivši igrači... Saglasni u oceni da je partija momka iz Uba protiv Vest Hema nagoveštaj blistave sezone Crvenih đavola.

Koliko je dominantan bio u trijumfu 4:0 pokazuje podatak da su ga navijači Mančestera u anketi proglasili igračem utakmice, a klub se time pohvalio uz naslov „Veličanstveni Matić“. Dobio je 74 procenata glasova, oduvao je konkurenciju, daleko iza njega ostali su dvostruki strelac Romelu Lukaku (17 odsto) i drugi najskuplji igrač svih vremena, Pol Pogba (devet).

Nije ni čudo što su od sinoć, kako to pomodarsko raspoloženi i zagriženi srpski navijači ponekad konstatuju, u Londonu „na aparatima“.

„Ne znamo šta se dešavalo iza Čelsijevih zatvorenih vrata. Jedino što znam jeste da ima veze sa novcem. Ja sam ga doveo na Stamford bridž misleći da je fudbaler posebnih kvaliteta i otkako sam otišao iz Londona sve vreme sam smatrao da bi bio savršen za nas. Nisam hteo da uzneniravam. Ni njega, ni Čelsi. Niti sam ikad pomislio da je moguće da se nešto specijalno desi. A izgleda da se desilo kad me je pozvao njegov agnet i rekao da možemo da ga dovedemo. Samo da platimo“, ushićen je bio Žoze Murinjo, opisujući ulogu Nemanje Matića u značajno pojačanom Mančester junajtedu.

MURINJO: UNAPREDIO NAS JE!

Svi su složni: jednim udarcem dve muve. Pojačan izazivač i oslabljen branilac titule.

„Sad ga imamo i veoma smo srećni, jer je igrač potreban našoj ekipu. Kvalitet kakav tražimo imamo u njemu i u liku Majkla Kerika. Obojica su onaj tip fudbalera koja donose stabilnost. Nemanju krasi visok nivo samopouzdanja. To nam je potrebno. On i Romelo Lukaku su unapredili naš tim, iskusniji u odnosu na prethodnu sezonu“, dodao je portugalski stručnjak.

Brojke potvrđuju opravdanost navijačke euforije i zadovoljstvo samog trenera. Matić je protiv Čekićara odigrao najviše pasova (69), najviše je pretrčao (11.41 kilometar), oduzeo je devet lopti rivalima, dobio 19 duela... Englezi vole da se izražavaju jezikom statistike, međutim, nije samo to.

„Moramo da budemo iskreni, Matić je bio najbolji na terenu. Reč je o fudbaleru vrhunske klase. Takav nam je potreban, a ono što je uradio zaista je bilo dovoljno za epitet igrača utakmice. Biće od velike važnosti za nas i u budućnosti“, pohvalio je sairača Romelu Lukaku, dvostruki strelac na premijeri.

OCENE: DESETKA, DEVETKA, OSMICE, BOLJI OD LUKAKUA I POGBE

Nije Belgijanac pogrešio, niti bio kurtoazan. Svi su videli isto. Čak i naše kolege. Iako većina reportera, koristeći liniju manjeg otpora, često zna najviše ocene da dopiše pored imena golgetera, ovoga puta niko nije smeo - niti hteo - da bude „slep kod očiju“, pa da ne vidi blistavo izdanje Srbina.

Najdalje je otišao američki ESPN, Matiću je dodelio čistu „desetku“.

„Teško je zamisliti da može bolje od ovoga. Moćno je oduzimao lopte, prepoznatljivo kontrolisao igru. Razbijao je napade rivala i počinjao one svog tima. Razbio je protivničke veziste brzim reakcijama i preciznim pasovima“, opisale su kolege sa ugledne medijske mreže.

I čuveni Bi-Bi-Si je konstatovao - igrač utakmice.

„Mnogi su se namrgodili kad je Junajted uzeo Matića Čelsiju za 45.000.000 evra. Na osnovu onoga što je viđeno, čovek mora da se zapita šta li su Plavci mislili kad su ga pustili. Zadnji vezni je bio žila kucavica u impresivnoj pobedi Crvenih đavola. Superiorno je kvario igru rivala i omogućio domaćinu da brzo kreće u napad. Srbin je ostvario više pasova i imao češće loptu u nogama od bilo kog fudbalera na terenu“, komentar je britanskog javnog servisa.

Ništa za dodati. Osim, možda da je u izdanju Mirora dobio „devetku“. Naravno, i tu je za koplje ispred svih.

„Jednostavno je potvrdio ono što se znalo - izuzetno vešto premijerligaško izdanje“, kratko je poručio ovaj list.

Lokalni Mančester ivning njuz dao mu je osmicu, koliko su dobili Pogba i Lukaku.

„Skoro uvek je davao pas unapred. Presekao je napad Vest Hema iz kog je sevnula kontra Rašforda za gol. Izvrstan debi na domaćem terenu“.

Jedino mu je Dejli mejl dao manju ocenu od novajlije iz Evertona. Osmica naspram Lukakovih 8,5 uz opis:

„Matić je uneo novu dimenziju Junajtedovom timu. Na superioran način se uklopio i doneo boljitak u napadačkim akcijama, uključujući i onu kad je predriblao četvoricu fudbalera Vest Hema u prvom poluvremenu. Izvanredno!“

ŠTA KAŽU BIVŠI ASOVI: KAD GLEDAM NJEGA VIDIM...

Titula na Old trafordu se čeka od 2013. Od oproštaja ser Aleksa Fergusona. Godinu dana pre toga Arsenal je prodao Mančesteru Robina van Persija, a Holanđanin postigao 26 golova i bio najzaslužniji za pehar, pa navijači već prave poređenja da bi dolazak Matića iz Čelsija mogao da znači trofej broj 21.

„Lukaku je izbio na naslovnice sa dva gola, ali moramo da sagledamo važnost Nemanje Matića u pobedi Mančestera. To je bilo najbolje izdanje nekog veziste u prvom kolu Premijer lige, a pitam se: da li je bilo koji levonogi vezista debitovao bolje na Old Trafordu još od Brajana Robsona 1981? Oduševio je, čuvao loptu, bio smiren pod pritiskom, „hranio“ igrače oko sebe... Pozicionirao se ispred defanzivne linije, omogućivši Pogbi da blista u napadačkim akcijama. Kad je Vest Hem pretio iz prekida, nekoliko puta je lišio svoje štopere odbrambenih dužnosti, dobijajući vazdušne duele sa napadačima gostiju. Matić je kao magnet koji privlači opasnot i onda se odmah vrati na svoje primerno mesto. Kad gledam njega, kao da gledam tenisera koji se posle svakog udarca vraća na centar igrališta. Zapanjujuće je kako ga je Čelsi pustio. Na osnovu prikazanog, šampion je pojačao svoje direktne konurente“, zapazio je u svom komentaru za Dejli mejl čuveni štoper Arsenala iz šampionske generacije, Martin Kion.

Kad te hvali takva veličina onda znaš da si na pravom putu. Odmah za njim komplimente „sipa“ i Geri Nevil.

„I dalje ne mogu da verujem da ga je Čelsi pustio. Taj potez nema smisla. Matić je bio izvanredan. Sve je radio valjano. Gledali smo ga i ranijih sezona, ali mi se čini da je na lopti sad bolji nego što je bio. Morate priznati da je u pasovima bio sjajan“, jasan je bivši desni bek Junajteda.

Na Matićevoj poziciji nekad je dejstvovao Grem Sunes, sad u ulozi komentarora Skaj sporta.

„Igrao sam zadnjeg veznog i mogu da kažem da je Nemanja bez dileme najbolji na toj poziciji trenutno. Onaj ko nije trenirao fudbal ne vidi uvek vrednost igrača i koliko znači ekipi, ali smo se u to uverili na premijeri. Bio je sjajan i napred i nazad“, ocenio je bivši prvotimac Totenhema, Midlsbroa, Liverpula...

Za kraj, komentar čoveka kome se ponekad engleska javnost smeje ali ga sve češće ceni, Alana Pardjua:

„Nemanja je najbolji defanzivni vezni u Premijer ligi kog sam video u poslednjih osam sezona“.

To je to!

