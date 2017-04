Ražnatović: Sporno je da li će Denver pustiti Jokića na EP

"Pre nego što se vrati u zemlju, Nikola će razgovarati s njima kako bi dobio zeleno svetlo da igra za reprezentaciju. Sporno je samo ovo leto, narednih 5-10 nije sigurno, ali ovo im je bitno", rekao je Miško Ražnatović gostujući na televiziji Pink

Nikola Jokić bi svakako bio jedan od glavnih igrača Srbije na Evropskom prvenstvu koje se održava u septembru ove godine, ali je pitanje da li ćemo Somborca gledati u nacionalnom dresu.

Naime, njegov menadžer Miško Ražnatović istakao je gostujući na televiziji Pink da je to sporno i da bi ga Denver najdraže zadržao u SAD kako bi mogao da radi na fizičkoj snazi.

"Oni smatraju da bi on morao da popravi neke stvari kako bi uveo ekipu u plej-of. On je postao apsolutno najvažniji igrač tima. Govorimo pre svega o fizičkoj spremi, koja mu definitivno nedostaje, a to ne bi mogao da uradi u slučaju da se odazove pozivu reprezentaciji Srbije. On ima veliku želju da igra, ali videćemo šta će se dogoditi", rekao je Ražnatović gostujući na televiziji Pink.

Baš ovo leto biće veoma upitno.

"Dosta toga se promenilo u međuvremenu, oni žele da on leto provede na drugačiji način. Pre nego što se vrati u zemlju Nikola će razgovarati s njima kako bi dobio zeleno svetlo da igra za reprezentaciju. Sporno je samo ovo leto, narednih 5-10 nije sigurno, ali ovo im je bitno", dodao je Jokićev menadžer.

Jokić je u tekućoj sezoni prosečno beležio 16,7 poena uz 9,7 skokova i 4,9 asistencija po utakmici. U Srbiju bi trebalo da dođe početkom maja.