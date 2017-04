Razočarani Lalatović: Jedva čekam da napustim srpski fudbal

"Javor je poslednju pobedu na strani ostvario prošle godine i danas su protiv Radničkog... Baš me zanima njihova sledeća utakmica. Možda je Radnički imao samo loš dan", rekao je trener Čukaričkog nakon što je njegova ekipa ostala bez plasmana u plej-of Superlige

Trener fudbalera Čukaričkog Nenad Lalatović na konferenciju za novinare posle današnje utakmice protiv Voždovca došao je razočaran i nervozan, jer njegova ekipa nije uspela da se plasira u plej-of Super lige Srbije, iako je pobedila sa 3:1.

"Ne znam šta da kažem. Bilo bi suvišno bilo šta da kažem, jer bih bio kažnjen. Ozbiljno se razmišljam šta da radim posle ovoga i u klupskom i u reprezentativnom fudbalu. Jedva čekam da odem iz srpskog fudbala. Razočaran sam, jer sam sve znao unapred", rekao je Lalatović novinarima posle utakmice, a prenosi Beta.

Fudbaleri Čukaričkog nisu su se plasirali u plej-of Super lige Srbije, iako su danas u poslednjem, 30. kolu regularnog dela na gostovanju pobedili Voždovac sa 3:1.

"Čestitam Voždovcu na sjajnim rezultatima i na ulasku u plej-of, zaslužili su. Mi smo danas došli da se nadigravamo protiv organizovanog Voždovca. Znali smo da igraju dobar i kvalitetan fudbal, pogotovo u posedu lopte. Uspeli smo da im pariramo i da postignemo tri gola. Pobedili smo i nadali se da će i drugi da igraju utakmicu kao mi danas", rekao je Lalatović.

Čukarički je regularni deo prvenstva završio na devetom mestu Super lige Srbije sa 40 bodova dva manje od osmoplasiranog Javora koji je u Nišu sa 1:0 pobedio Radnički i tako izbori plasman u plej-of, dok će klub s Banovog brda igrati u plej-autu.

Lalatović je kazao da je Javor poslednju pobedu u gostima ostvario prošle godine.

"Javor je poslednju pobedu na strani ostvario prošle godine i danas su protiv Radničkog... Baš me zanima njihova sledeća utakmica. Možda je Radnički imao samo loš dan", rekao je Lalatović.

Upitan da li mu je žao igrača ili pak kluba u celini što nije izbori plej-of, Lalatović je kazao da su mu je pre svega žao igrača, jer su to zaslužili.

"Moji igrači su uzeli 20 bodova u devet utakmica... Moji igrači su zaslužni za to. Jako mi ih je žao, jer su bili u suzama posle meča. Apsolutno su zaslužili da budu u gornjem delu tabele. Zato je naš fudbal tu gde je i zato nikada neće ići napred", rekao je on.

Lalatović je dodao da ljudima ne sme da bude žao kada ljudi poput vlasnika Čukaričkog Gorana Obradovića odu iz srpskog fudbala.

"Žao mi je i Obradovića, koji ulaže ozbiljan novac i radi pošteno. Žao mi je i Voždovca, jednog od najorganizovanijih klubova. Nemojte da vam bude žao kada ljudi iz ovog kluba, ali iz Čukaričkog odu iz srpskog fudbala. Svašta bih pričao, ali neću da ne bih bio suspendovan zbog istine", rekao je trener Čukaričkog.

Trener Voždovca Ilija Stolica čestitao je Čukaričkom na rezultatima ovog proleća i dodao da je klub s Banovog brda zaslužio plej-of.

"Čestitam Čukaričkom na pobedi. Moram da im čestitam na fenomenalnim rezultatima, jer mislim da su zaslužili plej-of. Moram da pohvalim nastupe obe ekipe danas. Igrale su maksimalno, a mi smo našim stilom igre pokušali da pobedimo Čukarički koji je dobro parirao i iskoristio svoje šanse. Napravili smo veliki broj individualnih grešaka", rekao je Stolica.

(FOTO: Starsport)