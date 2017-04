Razočarani Ščensni: Gotovo je, Juventus je prvak! Sami smo krivi...

Samokritični Poljak tužno konstatuje da Roma uvek uprska kada je bitno

Veličina slova A A A

Šest kola pre kraja prvenstva, Juventus ima osam bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Romu. Vučica je danas zabeležila kiks kod kuće protiv Atalante i uprkos teoretskim šansama u šampionskoj trci, svima je jasno u Rimu da je pitanje prvaka rešeno. Ako i ranije nije bilo...

Čak i u taboru Rome priznaju da nema smisla više govoriti o trci sa Juventusom i da je Stara dama odbranila tron. Samokritični golman Vojčeh Ščensni je posle remija sa Atalantom razočarano priznao da njegov tim više ne razmišlja o tituli.

„Liga je završena, po mom mišljenu. Znamo da Juventus neće ispustiti prednost od osam bodova. To je i naša greška. Moramo da preuzmemo odgovornost za to i da naučimo. Ali i pored toga, mi moramo da pobedimo sve utakmice do kraja i da osvojimo taj „mini-trofej“ za drugo mesto. Bitno je da osvojimo drugo mesto. Pravili smo greške u krucijalnim mečevima ove sezone kao protiv Liona ili Lacija. I danas smo uprskali. Uvek grešimo kada je bitno...“, rekao je Ščensni.

Razočarani Poljak je priznao da je današnji kiks bio posledica dva različita lica u dva poluvremena.

„Izgubili smo bodove zbog slabog prvog poluvremena. Sve smo radili slabo, a oni su osvajali svaki duel koji je bio 50:50. Zaslužili su vođstvo. U drugom poluvremenu smo zaslužili da preokrenemo, dva puta smo bili jako blizu drugog gola i razočarani smo što nismo uspeli“, rekao je Ščensni.

(FOTO: Action images)