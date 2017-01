Real - apsolutni rekorder Španije! Zidan mora još da ore da bi stigao Muslinovu Zvezdu

Enrikeova Barselona je stvar prošlosti...

Niko nikad kao - Real! To što radi Zinedin Zidan na klupi kraljevskog kluba je čudo. Ne samo da osvaja trofeje, nego i pomera granice, pa je na revanšu osmine finala Kupa kralja protiv Sevilje doveo svoj tim do 40. vezane utakmice bez poraza i postavio novi rekord španskog fudbala.

Na taj način - pogotkom Karima Bezeme u trećem minutu nadoknade vremena za 3:3 - Madriđani su oborili dostignuće Barselone iz prošle sezone, kad je pod komandnom palicom Luisa Enrikea vezala 39 takvih mečeva u svim takmičenjima. Realov niz počeo je posle neuspeha na gostovanju Volfzburgu u četvrtfinalu Lige šampiona 6. aprila prošle godine (0:2) i odtad do sinoć slavni klub je pobedio 30 puta i deset odigrao nerešeno, osvojivši u međuvremenu Ligu šampiona, Superkup Evrope i titulu svetskog prvaka.

Na ovaj način, Real je izjednačio dostignuće Notingem Foresta od 40 vezanih mečeva bez poraza iz 1978. godine, a njihov naredni zadatak biće da stignu Milan koji je u sezoni 1991/1992 napravio seriju od 42 takve utakmice. Prva na listi je Benfika sa 48 ovakvih mečeva, potom sledi Dinamo iz Zagreba sa 45, pa Juventus sa 43. Uz napomenu da su pre Drugog svetskog rata fudbaleri Seltika vezali 62 utakmice bez poraza, ali se smatra da je to bilo u amaterskom nivou, pa se ne poredi sa kasnijim nizovima.

Zanimljivo, u ovom periodu Real Madrid ima procenat uspešnosti od 77,50 odsto i po tome je na šesti na večnoj listi klubova sa najboljim učinkom u nizovima bez poraza. Prva je - verovali ili ne - Crvena zvezda!

I to ona generacija koja je pod trenerskom palicom Slavoljuba Muslina od 3. novembra 1999. do 26. juna 2000. ostvarila čak 35 trijumfa na 37 utakmica (94,59%) i po tome joj nema ravne u Evropi. Pod vošstvom sadašnjeg selektora (a tek da podsetimo, on je trenirao baš Zinedina Zidana na njegovim očecima u Bordou) oformio je ekipu za koju su, između ostalih, igrali Dejan Ilić, Milenko Aćimović, Aleksandar Kocić, Branko Bošković, Goran Bunjevčević, Goran Drulić, Mihajlo Pjanović, sa njom osvojivši duplu krunu. Čudesan lanac uspeha prekinuo je 2. avgusta 2000. Torpedo iz Kutaisija u kvalifikacijama za Ligu šampiona (2:0).

Na primer, drugi na toj listi je Olimpijakos od 29. oktobra 1972. do 17. juna 1973. dobio je tim iz Pireja 32 od 36 mečeva na kojima nije poražen (88,89%).

