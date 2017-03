Real i Donaruma! Florentino hoće Điđa, ali bez Rajole i niskih udaraca i zato je Nemac realnija opcija…

Predsednik Kraljevskog kluba hoće novog golmana umesto Kejlora Navasa, dok Galijani pokušava da završi posao oko novog ugovora za tinejdžera

Dani su odbrojani Kejloru Navasu u Realu Madridu, traži se novi golman, a od Đanluiđija Donarume ne postoji poželjniji golman na sve tu u ovom trenutku. Real uvek kupuje najbolje, Donaruma je budući broj jedan među golmanima, ali nije baš lako izvodljiva operacija…

Florentino Perez sanja Milanovog vunderkinda kao golmana Reala za narednu deceniju, verovatno i duže. Komplikacije oko Điđovog ugovora u Milanu su odavno rasplamsale vatru na fudbalskoj pijaci i činili ga najtraženijom robom na tržištu. Podsetimo, saradnja sa Milanom ga veže do leta 2018. Trenutno zarađuje mizernih 160.000 evra godišnje, samo je treći golman Plicari slabije plaćen od njega u Milanu.

Naravno, Milan želi da ga zadrži i adekvatno da ga plati, ali problem je haotična situacija oko promene vlasništva u klubu. Već dugo traje farsa sa kupcima iz Kine, ti ljudi su sve više sumnjvi i sve manje deluje da će Milan završiti u pravim rukama. A dok ne bude poznato ko će biti gazda u klubu i kakav je Milanov projekat za oživljavanje, Donarumin novi ugovor je na “stendbaju”. Što vešto koristi Mino Rajola kako bi dobio prostor i manevar da klijenta ponudi ostalim klubovima i naplati masnu proviziju. Međutim, čini se da je priča sa Juventusom potpuno propala uprkos Rajolinom planu jer Donaruma neće u tabor rivala.

Mladi golman bi najradije ostao u Milanu i zato je Galijani ubrzao priču oko novog ugovora bez obzira šta će se desiti s klubom i ko će biti novi vlasnici. Iako ozbiljni klubovi ovakve slučajeve rešavaju dugoročnim ugovorima na pet i više godina kojima blindiraju svoje dragulje, Galijani ima drugačiju ideju. Ali Milan ne može da izađe sa adekvatnom finansijskom ponudom koju zahteva takva vrsta ugovora jer Rajola insistira na minimalnoj plati od 5.000.000 evra godišnje.

Kako bi odobrovaljio Rajolu, Galijani nudi ugovor do 2020. godine sa platom od 3.000.000 evra plus bonusi, ali to bi značilo i skoriju reviziju u povećanje plate i dužine ugovora kada se reše problemi oko vlasničke strukture.

Za razliku od Juventusa koji se uz pomoć Rajole nadao da će preoteti Donarumu po bagatelnoj ceni, Real Madrid ne planira takav nizak udarac jer je Perez u odličnim odnosima sa Galijanijem i Milanom već godinama, tako da sve na kraju zavisi od Donarume. Takođe, Florentino Perez ne želi da posluje sa Minom Rajolom o kojem ima loše mišljenje zbog čega je Real odustao i od Pogbe prošlog leta. Realova jedina šansa je da mladi golman sam prelomi da napusti Milan i ne potpiše novi ugovor što je malo verovatno…

Zato Real mora da se okrene drugim rešenjima.

David de Hea je još pre Donarume bio prva želja, one letnje večeri poslednjeg dana prelaznog roka 2015. minuti su ga delili od prelaska iz Mančester Junajteda u Real, ali se transfer nije dogodio… Kasnije je potpisao novi ugoivor sa Mančester Junajtedom što je drastično smanjilo šanse Realu da ga angažuje u budućnosti. Ima ugovor sa Junajtedom do 2019. godine, a engleski klub ima opciju da produži saradnju za još godinu dana. Spekuliše se i da Španac ima otkupnu kaluzulu od 60.000.000 evra i da bi možda mogao da izboksuje transfer u Real ako poput Bejla i Modrića insistirao i stupio u neku vrstu štrajka.

Što znači da se Real može da zaboravi i na njega.

Ostale opcije su Tibo Kurtoa, Bernd Leno i Igo Loris. Kurtoa se često pominjao proteklih meseci ali Čelsi ne želi da ga pusti osim ako ne dovede podjednako kvalitetnog ili boljeg golmana. Što je u ovom trenutku malo realno…

Tako ostaju Loris i Leno. Francuz je kapiten u Totenhemu sa kojim je pre dva meseca je potpisao novi ugovor do 2022. godine. Što znači da će Real naići na zid i u ovom slučaju osim ako se Loris ne ponese kao Bejl ili Modrić.

Bernd Leno je jedina relana opocija. Nemac blista na golu Bajer Leverkuzena i po svemu prikazanom je prerastao tu sredinu i zaslužuje klub top klase. U Nemačkoj je to jedino Bajern, a tamo je Nojer nedodirljiv. Jurili su ga i neki premijerligaši, ali interesovanje Reala je nešto potpuno drugačije i bio bi to transfer karijere za Lena.

Nemački golman ima otkupnu klauzulu od 18.000.000 evra što je sitnica za Kraljevski klub i daleko jefitnija opcija nego da plaćaju 50.000.000 evra ili više za De Heu, Lorisa ili Kurtou. Leno je odavno na radaru Kraljevića, a sam se u nekoliko navrata izjašnjavao o mogućoj selidbi u Real i pričao u superlativima o “velikom klubu”, ali i “verovatnoći” da na kraju sezone napusti Leverkuzen. Real bi u njemu dobio golmana za narednih nekoliko godina. Visok 190 centimetara i star 25 godina, Leno je profil golmana koji je potreban Realu.

Real ima dugu tradiciju uspeha sa nemačkim fudbalerima. Nekada su sa uspehom dres Reala nosili Štilike, Brajtner, Necer, Šuster, golman Bodo ilgner, zatim Ozil, Kedira, a sada je tu Toni Kros. Možda je Leno nastavak niza…

(FOTO: Action images)