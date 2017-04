Real isfrustriran u derbiju, a idu još veći i važniji! Sada se vidi šta im znači Pepe… (VIDEO)

Kraljevići bili bolji, a bod koji mu mnogo ne znači slavi Atletiko

Real Madrid je bio na sjajnom putu da napravi prvi od dva ključna koraka ka tituli. Imao je u džepu pobedu u Madrilenjo derbiju, imao je u rukama Atletikov skalp, ali je dozvolio gradskom rivalu da mu zada težak udarac u borbi za titulu i tako pomogne Barseloni - 1:1. Real je pobedom mogao da obezbedi mnogo mirniju pripremu za El Klasiko… Sada uopšte nije u dobroj situaciji iako je zadržao lidersku poziciju.

Ključna figura Madrilenja je bio Pepe. Dok je on bio na terenu, Real je imao pobedu u rukama. Kada je on izašao, Atletiko je to iskoristio. Real je nadigrao, natrčao, nadskočio Atletiko u većem delu meča, ali je po izlasku Pepea stao… I skupo je to platio.

U četvrtom minutu je Koke centrirao, a Saul tukao glavom. Pored stative. Real je na svoju najbolju šansu čekao do 15. minutu kada je Ronaldo zapretio Jorgandžijama. U 28. minutu sjajan dupli pas Benzeme sa Ronaldom, Francuz je imao otvoren šut sa 15 metara ali je Oblak fenomenalno intervenisao. A onda najupečatljiviji momenat prvog poluvremewna kada je Stefan Savić na gol-liniji fenomenalnom požrtvovanošću, glavom izblokirao šut Ronalda koji je izgledao kao siguran gol.

Atletikov odgovor je došao u 39. minutu kada je Grizman šutirao po zemlji sa 20 metara a Kejlor Navas sjajnom paradom zaustavio udarac koji je išao u sam ugao.

Početak drugog poluvremena je nagovestio u kom pravcu ide meč. Real je opet prvi zapretio. I opet je napao Atletikovo najjače oružje - skok igru! I Opet je Ronaldo nadvisio Atletikove tornjeve. I opet nije bio precizan. Potom je sjajni Oblak zaustavio Benzemu i drugi put u odličnoj prilci. Real je napao svim silama i gol Jorgandžija je bombardovan sa svih strana.

A onda je još jednom puklo pred golom Oblaka! Ovaj put nije bilo spasa za sjajnog Slovenca.

Kros je hirurški precizno centrirao, Pepe je izvarao Godina, potom nadskočio Savića i postigao fenomenalan gol glavom između Atletikovih štopera.

Mogao je Karvahal ubrzo da povisi na 2:0, ali mu završnica definitivno nije jača strana. Posle toga je Real prestao da igra, Simeone je osetio prostor da napadne i naredio ofanzivu. Navas je zaustavio Toresa, ali Atletiko je postajao sve direktniji i opasniji. Korea je ojačao napad ulaskom umesto Saula. Zidan je povređenog Pepea zamenio Načom Fernandezom zbog čega će kasnije zažaliti. Potom je Kros ustupio mestu Isku i Real je izgubio motor na sredini. Vaskez je zamenio nerimetnog Bejla, a Real je potpuno izgubio igru. težište igre se preselilo na polovinu domaćih.

Simeoneovi potezi su se ispaltili. Korea je prilično lako prošao kroz sredinu i majstorskom loptom lansirao Grizmana pred gol između Karvahala i Fernandeza koji su zaspali. Grizman je ceo meč čekao ovakvu priliku i nije je propustio. Navas je bio nemoćan…

Atletiko je dobio i više nego što je zaslužio iz ove utakmice, Real će žaliti za većim brojem propuštenih prilika, a pogtovo za dva prokockana boda koja mogu skupo da ga koštaju. Uprkos utakmici manje, ako Barsa večeras dobije, a potom i one tamo nedelje u El Klasiku, Katalonci stvar uzimaju u svoje ruke…

Pre Realom su dve najvažnije nedelje u sezoni. Gostovanje Bajernu, pa El Klasiko u Madridu. Cela sezona zavisi od ta dva meča, a ovaj derbi nije bio dobar uvod...

ŠPANIJA, 31. KOLO

Petak:

Viljareal – Atletik Bilbao 3:1 (1:1)

/Ruiz 17, Bakambu 47, Adrian 58 – Laporte 20/

Subota:

Espanjol – Alaves 1:0 (0:0)

/Pjati 56/

Real – Atletiko 1:1 (0:0)

/Pepe 52 - Grizman 25/

18.30 Sevilja – Deportivo

20.45 Malaga – Barselona

Nedelja:

12.00 Granada – Valensija

16.15 Selta – Eibar

18.30 Osasuna – Leganes

20.45 Las Palmas – Betis

Ponedeljak:

20.45 Sosijedad – Hihon

