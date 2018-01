Real kreće po Guedeša! PSŽ se dvoumi i traži posebne uslove

Teško da će Kraljevski klub dobiti željeno pojačanje...

Delovalo je poslednjih dana da je ozvaničenje transfera Gonsala Guedeša u Valensiju samo pitanje papirologije, ali sve više izgleda kao da je posao daleko od realizacije. To je izazvalo posebnu pažnju čelnih ljudi madridskog Reala, koji su ozbiljno zainteresovani za kupovinu preporođenog krilnog ofanzivca!

U danu kada je obelodanjeno da Real kao odgovor Barseloni sprema napad na Mohameda Salaha. madridski dnevnik AS tvrdi da postoji jasno interesovanje za Guedeša, ali da je kilometrima daleko od realizacije iz nekoliko razloga.

Naime, u redovima Pari Sen Žermena su čuli za Realovo interesovanje za njihovog igrača, ali se odmah pojavila sumnja da bi ovaj transfer uopšte mogao da se izvede. PSŽ je za Valensiju spremio posebne uslove koji uključuju obeštećenje između 30.000.000 i 35.000.000 evra, dok će za Real, kao prirodnog konkurenta u Ligi šampiona, uslovi biti potpuno drugačiji. Tako će iznos oveštećenja biti 50.000.000 evra, a ono što je mnogo važnija stvar jeste da u ugovor mora da bude uključena klauzula o otkupu Guedeša nazad.

Gotovo je nezamislivo videti da bi Real pristao na ovakve uslove, posebno jer je upravo Kraljevski klub taj koji zahteva takve uslove kada prodaje svoje igrače drugima. Doduše, PSŽ se sve više suočava s problemom ispunjavanja zahteva finansijskog fer-pleja i tokom januara će morati da proda igrače u vrednosti od 80.000.000 do 90.000.000 evra kako ne bi bio kažnjen. I sve to do 30. juna, što znači da transferi moraju da budu završeni sada, a ne na leto, jer letnji prelazni rok kreće dan kasnije.

Na realizaciju ovog posla donekle bi mogao da utiče portugalski superagent Žorž Mendeš, kao Guedešov zastupnik, ali i čovek koji je nebrojano puta završavao Realu transfere. Dovoljno je reći da je, između ostalih, Ronaldov agent.

Guedeš je posle jako slabe polusezone u PSŽ, gde je stigao prošlog januara za 30.000.000 evra, otišao na pozajmicu u Valensiju gde je prosto eksplodirao i poludeo i igra najbolji fudbal u dosadašnjoj karijeri.

Upravo zato je Valensija i htela da Guedeša učini svojim punopravnim igračem.

