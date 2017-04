Real Madrid i De Hea - DA! Pao dogovor za najskupljeg golmana svih vremena

Kraljevski klub spremio najveće pojačanje za naredno leto

Florentino Perez je odlučio, Realov Galaktikos narednog leta će biti - golman! Marka jutros na naslovnoj strani i kao udarnu vest dana donosi ekskluzivu da se Kraljevski klub dogovorio sa De Heom za transfer narednog leta i da će Španac postati najskuplji golman svih vremena!

Ono što nije završio u poslednjim minutim prelaznog roka u leto 2015. godine, Real Madrid će završiti naednog leta. Markina saznanja glase da su se Madriđani dogovorili sa De Heom i da je to najbitnije u celoj priči. Svi znamo kako prolaze ostali klubovi kada se Real dogovori sa njihovim igračem. Pa makar to bio i Mančester Junajted. Uostalom, Real je već Crvenim đavolima preoteo Kristijana Ronalda, a Modrić i Bejl su štrajkovali u Totenhemu kako bi se izborili za transfer u Madrid.

Koliko je jaka De Heina želja da se preseli u Real, najbolje govore detalji dogovora sa Kraljevskim klubom do kojih je došla Marka. Pristao je da mu se smanji plata koja trenutno u Mančester Junajtedu iznosi 12.000.000 evra neto po sezoni. Ne navodi se koliko će Španac zarađivati u Madridu, ali se ističe da je to manja suma od pomenute koju trenutno inkasira na Old Trafordu. Ugovor će biti potpisan na šest godina.

Mančester Junajted je uradio sve da zadrži De Heu, ali to nije bilo moguće. U septembru 2015. De Hei je duplirana plata na 12.000.000 evra godišnje i potpisan je novi ugovor na četiri godine sa opcijom za petu, kako bi se odbio interes Reala. To se sve dešavalo nekoliko dana pošto je u poslednjim minutima prelaznog roka propala trampa u kojoj je Real trebalo Junajtedu da pošalje novac i Navasa za De Heu.

Novi ugovor je samo na kratko smirio De Heu, a onda se Real opet pojavio. Pre tri nedelje su počeli novi pregovori Reala i De Hee. Španski golman je baš u tom tperiodu iznenađujuće sklonjen sa gola Junajteda za utakmicu sa Sanderlendom posle 63 vezana meča na kojima je branio. Obrazloženje je bilo da ima lakšu povredu, ali mnogima je to bilo sumnjivo... Murinjo se nevešto pravdao, a mnogi su posumnjali da iza priče stoji nešto krupnije.

Realu sada ostaje teži deo posla. Da sklopi dogovor sa Mančester Junajtedom. Pregovori će sigurno biti dugi i teški, ali Madriđani imaju dovoljno vremena i dogovor sa De Heom kao štih. Spekuliše se da će visina transfera iznositi između 70.000.000 i 75.000.000 evra što će značiti da će De Hea postati najskuplji golman svih vremena i da će srušiti 16 godina star rekord Điđija Bufona. Florentinu Perezu ide na ruku i Murinjov interes za dvojicom igrača Reala koji su na prodaju. Portugalac želi Moratu i(li) Hamesa Rodrigeza i Perez će prvo probati da jednog od njih dvojice ubaci u priču. Cena Kolumbijca je slična kao De Heina pa bi moglo da dođe do prave trampe.

De Hein dolazak će značiti i odlazak Kejlora Navasa koji nikada nije bio dovoljno atraktivan po Perezovom ukusu. Kostarikanac može da traži novi klub. Perez je imao i alternative, razmišljao o Kurtoi i Donarumi, ali se ipak odlučio za "broja jedan" španske reprezentacije koji bi u narednih osam do 10 godina trebalo da brani mrežu Kraljevskog kluba.

Što se Mančester Junajteda tiče, njima preostaje da traže novog golmana. Pominju se Džo Hart, Jan Oblak, Samir Handanović, Đanluiđi Donaruma...