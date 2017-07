Real mora brže, Mbapeu cena skače iz sata u sat! Rasplet čekaju Siti, PSŽ i Bejl

Madriđani trenutno ne nude Francuzu ni minutažu, ni veću platu od konkurenata

Juče je Marka prodrmala Evropu ekskluzivom da Real Madrid dovodi Kilijana Mbapea u transferu teškom i do 180.000.000 evra. Priča o supertalentovanom Francuzu i danas uzbunjuje fudbalsku javnost širom Evrope.

Iz Francuske stižu vesti da će transfer biti čak i veći nego što je Marka javila. Ugledni L'Ekip piše o obeštećenju od 180.000.000 plus 20.000.000 kroz eventualne bonuse. Španci su se nadali da će Real možda uspeti da završi posao za manju cenu - 150.000.000 plus bonusi. Nije isključeno da Mbapeova cena raste iz sata u sat jer Real nije jedini zainteresovani klub.

Mnogi izvori iz Francuske i Engleske tvrde da su Mančester Siti i Pari Sen Žermen i dalje u igri za mladog napadača i da su spremni da plate čak i više od Reala. Pogotovo PSŽ kojem polako nestaju iluzije da će angažovati Nejmara. Mančester Siti ne krije da je u igri.

"On je još Monakov igrač. Do kraja svašta može da se desi, želimo još neke igrače, ali je on još Monakov fudbaler", rekao je Pep Gvardiola.

Zato je bitno šta ko od njih nudi Mbapeu. Nema dileme da bi igrač najviše voleo u Real. Ali mu Kraljevski klub ne nudi ni zagarantovanu minutažu, ni najveću platu. Prema informacijama sa Pirineja, Madriđani nude Mbapeu tek 7.000.000 evra po sezoni. Sa druge strane, PSŽ je spreman da mladom asu ponudi ugovor vredan 12.000.000 evra godišnje. Razlika je...

Takođe, postavlja se pitanje Mbapeove uloge na terenu. Gde bi našao mesto pored Bejla, Ronalda i Benzeme. Realov predlog da igrač ostane na pozajmici u Monaku je odbijen od starta sa Mbapeove strane. Jasno je da BBC triling ima prednost, a ni Realu baš ne ide u prilog da najskupljeg igrača u istoriji fudbala prikuje za klupu. Bez obzira na veliki broj utakmica, sve češće povrede Bejla i činjenicu da će Ronaldo preskakati utakmice, opet to nije dovoljan prostor za Mbapea. Zato su juče u Los Anđelesu sastančili Florentino Perez, Zinedin Zidan i Hose Anhel Sančez.

Pričalo se o ulozi Mbapea, a pojedini španski mediji spekulišu da se pričalo i o prodaji Gereta Bejla! Velšanin bi ogao da bude prodat kako bi se napravilo mesto za Mbapea, a Mančester Junajted samo čeka zeleno svetlo iz Madrida da krene u akciju. Zbog čega je na „stend-baj“ stavljena kupovina Perišića...

