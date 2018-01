Real prošao lagano, pamtiće se samo jedan dribling i prečka sa 45 metara (VIDEO)

Madriđani bez mnogo muke u Soriji...

Real Madrid je slavio ubedljivo na gostovanju u Soriji (3:0) u prvom meču osmine finala Kupa kralja (1:0), ali ono što će se pamtiti sa ovog meča jesu potezi fudbalera Numansije.

Zinedina Zidan očekivano je izmešao karte u prvom meču u novoj 2018. godini, šansu ukazao nekim drugopozivcima poput Majorala, Kovačića, Sebaljosa, Ljorentea, Valjeha...pa se član Segunde dosta dobro držao, čak i u trenucima kada je ostao sa igračem manje u 60. minutu.

Real je do vodećeg gola došao sa bele tačke, nakon što je oboren Lukas Vaskez, a kazneni udarac precizno izveo Geret Bejl u 35. minutu.

Numansija je na momente uspevala da zapreti, čak se u jednom delu utakmice nametao utisak da domaćin i nije zaslužio da izgubi, ali onda je došla jedna stopostotna šansa za Iska, totalna dominacija Kraljevskog kluba i drugi penal kojim je meč rešen. Ovoga puta odgovornost je preuzeo Isko i tukao neodbranjivo...

A lepšte od svega viđenog na stadionu Los Paharitos, kao što rekosmo, bili su jedan dribling Penje i sašivena suknjica za Ljorentea;

Odnosno pogođena prečka Injiga Pereza sa oko 45 metara. Tražili su domaći navijači gol, pošto se lopta odbila o zemlju, no usporeni snimak je pokazao da je bilo regularno. Sve to dogodilo se pri rezultatu 0:1, tako da ko zna šta bi bilo do kraja da je ta lopta ušla iza leđa istrčalog Kika Kasilje...

Do kraja meča Madriđani su trećim pogotkom potvrdili trijumf. Ašraf Hakimi je ubacio, a Borha Majoral pogodio za 0:3.

ŠPANIJA - KUP (OSMINA FINALA):

Sreda

Formentera - Alaves 1:3 (0:1)

/Rosa 57 - Demirović 36, 65, El Hadadi 81/

Ljeida - Atletiko Madrid 0:4 (0:2)

/Godin 33, Tores 37, Kosta 69, Grizman 90+2/

Kadiz - Sevilja 0:2 (0:0)

/Nolito 9, Navas 23/

Las Palmas - Valensija 1:1 (1:0)

/Kaljeri 36 - Rodrigo 85/

Četvrtak

Selta - Barselona 1:1 (1:1)

/Sisto 31 - Arnaiz 15/

Leganes - Viljareal 1:0 (0:0)

/Amrabat 50/

Espanjol - Levante 1:2 (1:1)

/Đerar Moreno 29 - Hoze Luis Morales 38pen, Ivi Lopez 74/

Numansija - Real Madrid 0:3 (0:1)

/Bejl 35pen, Isko 89pen, Borha Majoral 90+1/

(foto: Action Images)