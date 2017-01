Real rešio Žalgiris serijom 14:0 u tri minuta

Litvanci se dobro držali tokom većeg dela meča, ali šut ih izdao kada je bilo najvažnije

Real Madrid je u seriji! To je potpuno jasno nakon četvrtog vezanog trijumfa Kraljevskog kluba u Evroligi. Ekipa Pabla Lasa savladala je Žalgiris u gostima rezultatom , čime zadržala drugo mesto na tabeli posle 18. kola.

U poprilično izjednačenom susretu Litvanci su imali svoje šanse, ali glave im je došao prevelik broj promašenih zicera. Real im je pobegao u drugoj četvrtini na osam razlike, oni se vratili u trećoj na egal, a onda je presudio furiozan start poslednje deonice, kada je Trej Tompkins vezao tri trojke. Otelo Hanter zatim je razliku podigao na 11, a strašnu seriju kompletirao Džejsi Kerol, četvrtom trojkom u kratkom vremenskom razmaku. Za sve to vreme domaćin posti, tako da su Madriđani na šest minuta do kraja došli do nedostižnih 67:53.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Hanter sa 14 poena (plus šest skokova), a dvocifreni su bili još Tompkins (12), Kerol (11) i Ajon (11). Serhija Ljulja nije hteo šut, gađao je 2/9 iz igre tako da je meč završio sa svega osam poena, međutim podelio je isto toliko asistencija. Luka Dončić igrao je skoro 28 minuta i ubacio dve trojke iz sedam pokušaja.

Kod Žalgirisa samo trojica dvocifrenih - Lima (13), Lekavičijus (11) i Jankunas (11).

EVROLIGA, 18. KOLO:

Četvrtak:

Barselona - Efes 89:78

Armani - Galatasaraj 92:87

Makabi - Crvena zvezda 67:71

Fenerbahče - Panatinaikos 84:63

CSKA - Bamberg 85:64

Petak:

Darušafaka - Uniks 71:64

Žalgiris - Real Madrid 59:74

20.00: Olimpijakos - Baskonija

(foto: MN Press)