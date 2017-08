Real rutinski! Neka Ronaldo odmara, ima ko da ga odmeni (VIDEO)

Lagano protiv Deportiva - 3:0

Zar je bilo onih što su sumnjali u drugačiji ishod? Nekada je Deportivo skupo prodavao kožu madridskom Realu, ali u danima kada se Kraljevski klub okitio s dva trofeja - deluje nezaustavljivo! Real je slavio rutinski na Rijazoru i Deportivo pobedio rezultatom 3:0, iako Kristijano Ronaldo nije bio u timu zbog suspenzije koju i dalje odrađuje.

Neka odmara zvanično najbolji fudbaler planete i spremi se za mnogo važnije bitke koje predstoje - Real maršira pobedničkim ritmom i na startu Primere!

I to se videlo na Rijazoru. Mada nije bilo Ronalda da učini utakmicu još uzbudljivijom, Deportivo je morao da vadi loptu iz mreže već u 20. minutu. Karim Benzema je odlično uposlio Gereta Bejla, kome nije bilo teško da loptu sprovede na pravo mesto.

I tek što je domaćin uspeo da se pomiri sa golom zaostatka, Kazemiro je učinio svoje i duplirao vođstvo, čime su prva tri boda nove sezone praktično mogla da budu pripisana.

Ali, to nije bilo sve. Navijačima Reala novo uživanje priredio je i Toni Kros i to na asistenciju Gereta Bejla, koji se posle oporavka od povrede odlično oseća na terenu.

Mogao je rezultat do kraja utakmice još jednom da se promeni, ali Kejlor Navas nije želeo da se utakmica tako završi. Umesto toga, Florin Andone je promašio šut sa bele tačke i to tako što ga je Navas „pročitao“ i omeo u nameri da zatrese mrežu i dođe do počasnog, možda i oproštajnog gola od dresa Deportiva.

Na kraju, rutinska pobeda i 3:0 za početak.

ŠPANIJA 1 - 1. kolo:

Petak:

Leganes – Alaves 1:0 (1:0)

/Gabrijel 24/

Valensija - Las Palmas 1:0 (1:0)

/Zaza 22/

Subota:

Selta - Real Sosijedad 2:3 (1:1)

/Gomez 22, 50 - Ojarzabal 33, Huanmi 80, Hoze 88/

Đirona - Atletiko Madrid 2:2 (2:0)

/Stuani 22, 25 - Korea 78, Himenez 85/

Sevilja - Espanjol 1:1 (1:1)

/Lengle 26 - Baptistao 35/

Nedelja:

Atletik Bilbao - Hetafe 0:0

Barselona - Betis 2:0 (2:0)

/Toska 36ag, Roberto 39/

Deportivo La Korunja - Real Madrid 0:3 (0:2)

/Bejl 20, Kazemiro 27, Kros 62/

Ponedeljak:

20.15: (3,35) Levante (3,10) Viljareal (2,30)

22.00: (2,20) Malaga (3,35) Eibar (3,35)

