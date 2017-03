Real spremio transfer bombu jaču od Ronalda!

Florentino Perez "zapeo" da iz Sevilje dovede Monćija za sportskog direktora

Veličina slova A A A

Real Madrid spremio je transfer bombu za leto! I to možda važniju od svih koje je aktivirao u poslednje dve decenije. Kako navode dobro obavešteni izvori Marke i radija Kanal Sur, madridski Real planira da dovede Ramona Monćija iz Sevilje na mesto sportskog direktora.

To je navodno glavni prioritet Florentina Pereza koji bi uskoro trebalo da bude ponovo izabran za predsednika Reala do 2021. godine. On smatra da bi dovođenjem Monćija kraljevski klub bio spreman za svojevrstan novi početak.

Monći je na funkciji sportskog direktora Sevilje od 2000. godine i njega smatraju za glavnog arhitektu uspeha andaluzijskog kluba koji je od 2006. do danas osvojio pet trofeja u Ligi Evrope.

Madridski list ističe i da je letos bio blizu odlaska iz Sevilje, ali se upravni odbor kluba usprotivio tome. Ipak, navodno, situacija se promenila u međuvremenu i Monći bi mogao da ode.

“Toliko sam uzbuđen zbog sadašnjosti i onoga što se dešava u Sevilji i ne razmišljam o budućnosti. Najbolje mesto za mene za rad je Sevilja. Uostalom, moja klauzula iznosi 5.000.000 evra, ali nikada ne bih platio toliko. Imam ugovor i bilo kakva odluka mora da bude obostrana“, rekao je Monći prošlog meseca za radio Kadena Ser.

(FOTO: Action Images)