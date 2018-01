Realno - Kejn!

I zašto je realno...

Pisali smo već o revoluciji u Madridu, trećim Galaktikosima koje Florentino Perez počinje da stvara od leta, a isto tako, samo nekoliko dana ranije Marka je pokrenula priču o novom napadaču koji je potreban Kraljevskom klubu, kao i o eventualnim opcijama.

U prvoj priči Hari Kejn se uopšte ne pominje, ali ga zato ima u ovoj drugoj, gde se navodi kao najluksuznije pojačanje koje bi Real mogao da dovede u junu.

U svom nedeljnom izdanju Tajms je razradio priču o mogućoj ljubavi najboljeg fudbalera Totenhema i Reala, za koju bi, tvrdi njihov izvor, španski velikan bio spreman da izdvoji 200.000.000 funti, iliti 230.000.000 evra! To praktično znači da bi Real oborio svetski rekord u visini obeštećenja koji od prošlog leta drži Nejmar sa 222.000.000 evra.

Tajms navodi da prvi čovek Totenhema Danijel Levi poslednih dana pokušava da ubedi Harija Kajna da potpiše novi ugovor, po poboljšanim uslovima (i ne samo njega, već menadžera Poketina, Sona, Eriksena, Dele Alija i Tobija Aldervirelda) i u isto vreme konstatuje kako bi transfer u Real jako teško bilo odbiti iz više razloga. Kejn je već napomenu da želi da se bori za najprestižnije trofeje, a Sparsi mu to ne mogu garantovati čak ni ostankom svih navedenih zvezda, pa i sa pojačanjima. Na drugoj strani je Real koji započinje novi projekat, stvara novi supertim, a epitet nosioca projekta i prve zvezde trećih Galaktikosa svakako bi prijao svakoj sujeti, pa i Harijevoj.

Ono što ovaj transfer čini vrlo mogućim i realnim jesu proste činjenice. Real ove zime nije potrošio ni centa, a užasno lošu sezonu - koju bi eventualno mogla da izvadi nova titula prvaka Evrope - mogao bi da "zamaskira" isključivo top transferom. Subjektivan utisak - Verner, pa ni Ikardi, koji su pominjali kao opcije za novog centarfora, ni po rejtingu, a mnogi će reći ni po igračkim kvalitetima, ne mogu da se nose sa Kejnom. Uz to, pazar u Premijer ligi, odnosno iz Premijer lige i marketinški i na svaki drugi način privukla bi veću pažnju od bilo koje druge varijante... Realnost je i da je Karim Benzema istrošen, da su ga se razmaženi navijači Reala zasitili, odnosno da uopšte nije nemoguće da Ronaldu ne budu ispunjeni uslovi koje traži (povećanje plate do Mesijevog nivoa) što bi svakako povećalo šanse za njegov oslazak. I na sve to Madriđanima će posle ovakve sezone trebati potez koji će ih vratiti u svetsku žižu. Jer to je Real.

A ono što gura Kejna iz Totenhema jeste činjenica da ga Pevci ne cene dovoljno. Niti mogu. Zapravo, njegov stari ugovor sada je manji od onog koji je Ros Barkli dobio u Čelsiju. Složićemo se - apsolutno nepošteno!

Tajms procenjuje da će Levi ponuditi Hariju Kejnu maksimum 200.000 funti nedeljno, što Real "levom rukom" može da isprati i pojača čak do nivoa premijerligaškog rekorda koji će Aleksis Sančez oboriti kada stavi paraf na ugovior sa Mančester Junajtedom. Podsetimo, radi se o cifri ne manjoj od 350.000 funti nedeljno...

Jedina stvar koja popravlja pregovaračku poziciju Totenhema jeste čvrst i stabilan ugovor do 2022. godine.

Ali koga to Real nije doveo kada ga je zaista jako želeo?

