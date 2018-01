Realovo uništavanje Himkija i Kampacova asistencija „a la Teo“ (VIDEO)

Himki još i dobro prošao, na kraju je uspeo da izbegne katastrofu. Nije ni čudo što sportski

Tokom proteklog vikenda, posle šokantnog poraza od Kaleva, svetlost dana ugledao je višeminutni snimak iz svlačionice Himkija u kojoj Generalni menadžer kluba Pavel Astrahov govori o tome da će svi igrači, ceo stručni štab, kao i svi zaposleni u klubu, počev od čistačica, računovođa i domara, dobiti kaznu i skraćenje plate za čak 50 odsto zbog loših rezultata.

Posle evroligaške utakmice u Mitišćiju sa Realom ove večeri, izgleda da je drakonska kazna urodla plodom. Naravno, ironični smo, pošto je Himki jedva izbegao totalnu blamažu protiv Kraljevskog kluba - 95:78 (26:17, 25:14, 16:18, 28:29).

Praktično od prvog sudijskog podbacivanje videlo se da su Himkijevi igrači van utakmice i da im se sprema novi poraz. A, da su Realovi košarkaši bili malo više u elementu, mogli su svojim kolegama da potpišu „smrtnu kaznu“. Naravno, ne bukvalno.

Real je bio posebno inspirisan u Mitišćiju, a to se jasno videlo već od uvodnih minuta. Već do sredine druge četvrtine Real je serijom 16:0 učinio da se jednocifrena prednost poveća na ogromnih 21 poena viška (43:22), da bi do finiša prvog poluvremena Kraljevski klub imao i dotad maksimalnih 23 poena prednosti (51:28). Što je dovoljno govorilo u kakvoj se situaciji nalazi Himki.

Izabranici Pabla Lasa imali su čak i prostora da izvedu i nekoliko spektakularnih poteza, kao što je ova asistencija Fakunda Kampaca već na početku utakmice, u stilu Miloša Teodosića.

Ništa drugačije nije bilo ni drugo poluvreme, u kojem je domaćin ipak uspeo da sačuva obraz i izbegne katastrofu. I to najviše zahvaljujući nekim rešenjima u poslednja dva minuta utakmice, kada je Real igrao nešto opuštenije, pa je zaostatak pao sa 25 na „samo“ 17 poena i konačnih 78:95.

Najefikasniji igrač u pobedničkim redovima bio je raspoloženi Rudi Fernandez sa 16 poena. Luka Dončić i Džejsi Kerol imali su po 10, a Valter Tavares i Fabijan Kozer po 11 poena. Kod domaćina Aleksej Šved je upisao 23 poena (9/22 iz igre, 4/10 za tri), dok je Tejlor Hanikat dopisao 17 poena. Stefan Marković je na terenu proveo tek nešto više od 13 minuta i za to vreme imao tri promašaja iz igre, uz samo jedan skok i asistenciju. Čarls Dženkins je igrao 23 minuta i skupio tri poena i pet završnih dodavanja.

EVROLIGA - 17. KOLO

Četvrtak

Panatinaikos - Barselona 82:75

/Kalates 17p, 12as - Ertel 18/

Makabi - Bamberg 90:88

/Rol 23 - Hikman 23/

Armani - CSKA 81:107

/Tarčevski 17 - De Kolo 24/

Valensija - Fenerbahče 67:80

/Abalde 11 - Gudurić 15/

Petak

Himki - Real Madrid 78:95

/Šved 23 - Rudi 16/

18.30: (1,60) Efes (14,50) Crvena zvezda (2,55)

19.00: (1,50) Žalgiris (14,50) Unikaha (2,85)

20.30: (2,05) Baskonija (13,50) Olimpijakos (1,90)

