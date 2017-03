Recept za pobedu: Crno-beli, samo jako!

Košarkaši Partizana večeras protiv Cedevite (20 časova) u okviru polufinala Jadranske lige igraju jedan od najvažnijih mečeva u sezoni

Pred košarkašima Partizana je meč sezone u Jadranskoj ligi, takmičenju koje u ovom trenutku ipak ima najveću težinu, koliko god nekima to bilo teško ili bolno da priznaju. A novi duel sa Cedevitom ekipa Aleksandra Džikića dočekuje u prilično kompleksnoj poziciji. Hrvatski šampion vodi sa 1:0 u seriji, nalazi se na korak od plasmana u finale i u halu Pionir svakako stiže sa boljom zdravstvenom situacijom od crno-belih. Ipak, kako je to u razgovoru za naš portal nedavno rekao kapiten Partizana Novica Veličković, u Beogradu, pred punom halom protiv Partizana niko drugi ne može da bude favorit. I upravo bi prava podrška sa tribina mogla da bude onaj dodatni impuls na koji računa najtrofejniji srpski klub u večerašnjem okršaju.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL PARTIZANA I CEDEVITE

Kao i pred prvi meč u Zagrebu, za Partizan je veoma važno da li može da računa na centra Uroša Lukovića. Malerozni pivot crno-belih jedva da je zaigrao pre sedam dana, a onda ga je posle 10-ak sekundi maltene klizećim startom "pokupio" Žganec i više mu nije bilo povratka na teren. Upravo zbog te iste povrede Lukovićev nastup je i večeras pod znakom pitanja. Ako Partizan bude nekako uspeo da odbrani reket, u kojem godinama dominira Miro Bilan, napraviće pola posla na put do pobede i majstorice. Takođe, za Partizan je od izuzetnog značaja da na krilima podrške sa tribina na pravi način uđe u utakmicu, jako, čvrsto i borbeno, kako bi gostima stavio do znanja da je Pionir ipak njegova kuća.

Uprkos celokupnoj situaciji, trener Džikić je odmah posle prvog meča najavio povratak u Zagreb i borbu do samog kraja.

"Najava majstorice je prosto moja vera u to da radimo onako kako najbolje znamo. MIslim da je u odnosu na celu sezonu možda za oba tima najispravnije da se u trećoj utakmici odluči o finalisti ABA lige. Mi smo ove godine realno dugo bili na drugoj poziciji i na kraju smo to sami uprskali. I to je to. Nadam se da ćemo igrati bolje i koncentrisanije u drugoj utakmici", rekao je Džikić u najavi duela.

Pored kapitena Veličkovića, navijači Partizana najviše se uzdaju u Amerikanca Vila Hečera, najboljeg strelca u dosadašnjem toku sezone mada je evidentno da mu još uvek nedostaje takmičarski ritam posle gotovo jednomesečne pauze zbog salmonele. Uz Hečera, povreda muči i drugog iskusnog Amerikanca Džamonta Gordona koji je pre sedam dana u Zagrebu za veoma kratko vreme još jednom pokazao da je košarkaški majstor, ali da je dugačak izostanak uzeo danak.

Inače, na atmosferu u Pioniru večeras dodatno bi mogla da utiče i "špijunska afera" iz prve utakmice, kada je Džikić otkrio, a iz Cedevite priznali da su "bacili pogled" na Partizanov trening u Domu sportova veče uoči duela. Bilo je tu još par nekih, uslovno rečeno, otrovnih strelica, ali se situacija smirila relativno brzo. Ipak, sigurno je da navijači crno-belih to svakako neće zaboraviti.

Valja podsetiti i da je Cedevita ove sezone dobila i oba ligaška duela sa Partizanom, pritom se u Pioniru vratila iz minusa od 17 poena i to kada ju je predvodio pomoćni trener, temperamentni Đanmarko Poceko nakon što je Veljko Mršić isključen. Inače poslednjih godina crno-beli i Cedevita igraju utakmice koje često dobiju epitet sudbonosne ili odlučujuće. Navijačima Partizana još se diže kosa na glavi od pomena Nolana Smita i trojke u polufinalu Jadranske lige pre tri godine, a prošle sezone crno-beli su u poslednjem kolu ligaškog dela demolirali Cedevitu i tako je poslali direktno na šampiona Zvezdu u polufinalu gde su Zagrebčani i završili takmičenje. Jedno je sigurno, i večeras će biti uzbudljivo, a kada je u pitanju Partizan, kako svojevremeno reče Duško Vujošević, crno-beli umeju da deluju po sistemu opruge, što je pritisak jači, odskok je veći. Sada je, možda više nego ikad, vreme da to još jednom pokažu.

Piše: Marko Protić

(Foto MN Press)