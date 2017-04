Redondo, Kaka, pa Ibra! Zlatan nije “lenji primač plate” - odbio 15.000.000 evra dok je povređen

Veliki gest Šveđanina

Zlatan Ibrahimović nije čovek koji može tek tako leži i prima platu ni za šta. Ako se za nekog može reći da je zaslužio astronomske ugovore i da se nikada nije švercovao na terenu, onda je to Zlatan. On ne želi ništa da mu poklanjaju, on hoće da sve zaradi i uzme sam.

Zato možda i ne čudi veliki gest Šveđanina o kojem danas piše ostrvska štampa. Zlatan Ibrahimović je prema pisanju Sana, odbio novi ugovor vredan 15.000.000 evra od Mančester Junajteda jer ne želi da prima platu dok je povređen.

On je nedavno povredio ligamente kolena i sledi mu pauza koja bi mogla da traje i do devet meseci jer u njegovim godinama oporavak od tako teške povrede, ne ide lako. Sezonu je završio, a na kraju nje mu ističe jednogodišnji ugovor sa Crvenim đavolima.

Letos je dogovorena saradnja na “jednu plus jednu” sezonu što znači da Junajted može da aktivira kaluzulu o drugoj godini pod istim uslovima. Murinjo je i sa rizikom oporavka od povrede spreman da mu ponudi novi ugovor vredan 15.000.000 evra po sezoni. Ali Zlatan je za sada odbio tu opciju.

To ne znači da je odbio nastavak karijere u Mančester Junajtedu. Već da bi mogao da igra i naredne sezone, ali da prima platu tek kada se oporavi od povrede. To je gest za poštovanje.

Istina, Zlatan je zaradio veliki novac u karijeri, ali retko koji igrač u modernom fudbalu se odriče zagarantovane zarade.

Među retkim primerima su bili argentinski velikan Fernando Redondo koji se teško povredio odmah po dolasku u Milan i odbio je da prima platu cele dve sezone dok se nije vratio na terenu. Tadašnja godišnja palata mu je iznosila 5.000.000 maraka! Na sličan korak se po povratku u Milan odlučio i Rikardo Kaka pre četiri godine. Ali u pitanju je bio samo mesečni iznos dok se Brazilac nije oporavio od povrede.

U Lionu se nedavno na sličan korak odlučio Brazilac Rafael, koji je platu dok se nije oporavio od povrede prosleđivao lokalnim humanitarnim organizacijama.

