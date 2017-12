Reina sigurno odlazi iz Napolija, trojica kandidata da ga zamene

Napolitanci traže zamenu u Nemačkoj, Portugaliji i Španiji

Veličina slova A A A

Napoli sprema pojačanja za januarski prelazni rok, ali i za letnji. Dok se očekuju akvizicije u ofanzivnom delu timu za drugi deo sezone, klub iz Napulja već sada priprema teren za dovođenje golmana. Iskusni Pepe Reina je i definitivno odbio ponudu za produžetak saradnje i na kraju sezone će napustiti klub kao slobodan igrač.

Rezerve Luiđi Sepe i Rafael nisu dorasli zadatku, pa će De Laurentis morati da kupi kvalitetnog čuvara mreže narednog leta. Spisak kandidata sa kojima će uskoro biti uspoostavljeni kontakti je već poznat.

Na Napolijevom radaru su Bernd Leno iz Bajer Leverkuzena, Heronimo Rulji iz Real Sosijedada i Rui Patrisio iz lisabonskog Sprotinga.

Nemac Leno je prva Napolijeva opcija. On ima ugovor sa Farmaceutima do leta 2020. godina, ali i otkupnu klauzulu od 25.000.000 evra što je podnošljiva cifra za Napolitance. Pominjalo se i da ga želi Bajern Minhen na pozajmicu do kraja sezone zbog Nojerove povrede, ali su u Leverkuzenu glatko odbacili tu opciju.

Ako Leno ne bude hteo, Napoli se vraća sjajnom Argentincu Heronimu Ruljiju iz Real Sosijedada kojeg je pokušavao da dovede i prošlog leta kada je nudio 26.000.000 evra sa bonusima, ali je baskijski klub insistirao na otkupnoj klauzuli od 40.000.000 evra. Rulji je jedno vreme bio član Mančester Sitija koji ga je kupio od Real Sosijedada, potom ga vratio na pozajmicu, ali nije iskoristio opciju da ga vrati do 30. juja prošle godine, pa igrač pripada samo španskom klubu.

Tek ako ne dođu Leno ili Rulji, Napoli će se okrenuti iskusnom Rui Patrisiju.

(FOTO: Action images)