Barselona će sutra, kada Filipe Kutinjo zvanično potpiše, postati klub koji je najviše potrošio u jednoj sezoni (oba prelazna roka) u istoriji fudbala...

Potpisivanjem Filipea Kutinja za 160.000.000 evra (računajući i ostvarivi bonus od 40.000.000) Barselona je postala svetski rekorder po potrošnji novca u jednoj sezoni - dakle oba prelazna roka! Zaključno sa jučerašnjim transferom Brazilca, Katalonci su dobacili do 312.500.000 evra, i to sva je prilika neće biti konačna cifra, pošto se očekuje da Barsa do kraja meseca sklopi i dogovor oko mladog centralnog beka Džerija Mine iz Palmeirsa.

Podsećanja radi, Barselona je ove sezone pazarila još Usmana Dembelea (105.000.000) iz Dortmunda, Paulinja (40.000.000) iz Guangdžou Evergrandea, Nelsona Semeda (35.500.000) iz Benfike, Đerara Deulofeau (12.000.000) iz Evertona i Marlona (5.000.000) iz Fluminensea.

Gro potrošenog novca, razume se, došao je od prodaje Nejmara Pari Sen Žermenu za rekordnih 222.000.000 evropskih novčanica...

S tih 312.500.000 evra Barselona je s potrošačkog trona svrgla najvećeg rivala Real Madrid i onu čuvenu sezonu 2009/10. kada su na Santijago Bernabeu stigle zvezde kao što su Kristijano Ronaldo (94.000.000, ondašnji svetski rekord), Kaka (65.000.000), Ćabi Alonso (35.400.000) i Karim Benzema (35.000.000).

Te sezone Madriđani su angažovali Raula Albiola, Negreda, Arbelou, Granera, Garaja...ali za znatno manje cifre. Sve do ove zime ukupna brojka bila je dovoljno velika da Real ostane rekorder.

Evo i istorijske rang liste klubova po potrošnji u jednoj sezoni:

Možda vas čudi kako je moguće da je Barselona ispred Pari Sen Žermena koji je letos uz Nejmara pazario i Kilijana Mbapea, ali ključ je u tome što je francuska tinejdžerska senzacija i dalje na pozajmici, te će se onih 185.000.000 evra za njegovo obeštećenje "računati" tek od predstojećeg leta, a samim tim će preći u narednu sezonu. Tek tada će Mbape postati zvanično drugi najskuplji igrač planete. Naravno, ako se nešto u međuvremenu ne promeni. Razlog odlaganja kupovine leži u tome što PSŽ na taj način rešava problem koji ima sa finansijskim fer-plejom...

Kada je u pitanju lista najvećih potrošača od leta do danas iza Barse nalazi se Gvardiolin Mančester Siti. Slede PSŽ, Čelsi, Milan, Everton...

Trenutna rang lista potrošača u ovoj sezoni:

(foto: Action Images)