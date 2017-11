Renatova propast za godinu dana! (VIDEO)

Sa koferom punim optimizma Renato Sančes je prošlog leta otišao u Minhen da u dresu velikog Bajerna prokrči put ka svetskoj slavi. Imao je samo 19 godina, plaćen je 35.000.000 evra, a kaparisan uoči Evropskog prvenstva u Francuskoj na kojem se okitio titulom šampiona.

Imao je zapaženu ulogu u timu Fernanda Santosa tog leta, delovalo je da je Bajern ulovio "kapitalca" i talentovanog fudbalera za relativno pristojen pare, ali onda je usledio neverovatan pad koji kao da nema kraja.

U premijernoj sezoni u Minhenu Sančes je odigrao 25 utakmica, ali 903 minuta od mogućih 2.250 svedoče da mnoge stvari itekako nisu funkcionisale u toj priči. Onda se prošlog leta Karlo Ančeloti dosetio da ga pošalje na kaljenje, ali kod proverenog čoveka, prijatelja Pola Klementa, koji vodi premijerligaša Svonsi. I činilo se da je to bio dobar potez, da u relativno malom klubu Renato igra standardno i stiče iskustvo, ali đavola. Portugalac ništa nije pokazao u proteklim mesecima.

Bezvoljan je, dekoncentrisan, a njegovo glupiranje počelo je da smeta čak i treneru Klementu koji ga je sinoć zamenio na poluvremenu i kritikovao posle utakmice sa Čelsijem. A kako i ne bi, kada je u kontri umesto saigraču loptu dodao reklami pored terena!?

"Fu*king hell Renato!" Paul Clement wasn't too happy with Renato Sanches picking out the red Carabao sign... Needless to say he was subbed at HT #CHESWA pic.twitter.com/Gn9nTDm0AA