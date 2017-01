Replika Nenada Bjekovića: Partizanu sam poklonio 300.000 evra! Ne mogu da se spuštam na Vuletićev nivo

„Ovi su za Dragana Đurića osnovna škola“, dodaje Mile Jovičić

Veličina slova A A A

Bivši sportski direktor i kandidat za predsednika Partizana Nenad Bjeković žestoko je odgovorio na reči Vladimira Vuletića da je od kluba iz Humske uzeo 100.000 evra. On je u razgovoru za Informer otkrio da je Partizanu poklonio 300.000 evra,.

„Najbolje je da pitaju Đurića kako stoje stvari oko tih 100.000 evra koje pominju. Ja sam oprostio Partizanu 300.000 evra, ali to je sad druga priča, ne vidim da ih to zanima. Uostalom, u klubu su, imaju pristup dokumentaciji, pa mogu da pogledaju. Ako sam uzeo neke pare, valjda mora da postoji zapis o tome“, rekao je Bjeković za Informer.

Bjeković je i ranije potencirao da uprava u sastavu Milorad Vučelić, Miloš Vazura i Vladimir Vuletić nema pojma o fudbalu i vođenju kluba. I ovom prilikom izrazio je žaljenje što se Partizan nalazi u rukama takvih ljudi.

„Vuletić ne zaslužuje da mu posvetim ni jednu jedinu rečenicu. Stvarno ne želim da se bavim njim, već sam rekao šta mislim i o njemu i o ostalim ljudima koji trenutno vode Partizan. Žao mi je što je klub prepušten takvim osobama. Ne mogu da se spuštam na taj nivo. Ni ljudski, a ni po funkciji Vuletić nije dostojan da mu odgovaram“, zaključio je Bjeković.

Bivši potpredsednik Partizana Mile Jovičić ocenio je da je Dragan Đurić, čija je uprava optužena da je napravila najveći dug u klubu, za ovu upravu izmislio poslovanje.

„Za vreme mandata Dragana Đurića bio sam mu jedan od najbližih saradnika, a oni koji su pratili rad u klubu znaju da sam bio i jedan od njegovih najvećih kritičara. Ali ako ćemo realno: Dragan Đurić je za njih kapitalac. Oni su bre za njega osnovna škola“, dodao je Mile Jovičić

(Foto Star Sport)