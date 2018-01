Retko ko zbori kao Nil Vornok

"Ne želim tišinu. Želim da mi skandiraju "Vornok dr...ja iznova i iznova kada umrem. Ceo minut. To bi bilo idelano. Svi bi se smejali zato što bi svi znali da bi mi to značilo. To bi značilo da sam izazvao emocije. Pomogao sam ljudima da vole fudbal"

Veličina slova A A A

Kardif od 17 časova dočekuje Mančester Siti u četvrtom kolu FA Kupa, a to je bio povod Dejli Mejlu da napravi intervju sa Nilom Vornokom, trenerom Kardifa.

U pitanju je trener kakav se retko viđa. Pojava koju je teško opisati i način govora koji svakako nije svojstven onima što "poštuju dogovor iz svlačionice".

"Ljudi mojih godina počinju da umiru. Svi iz moje ere ili umiru ili su već mrtvi. Krenete i vi da razmišljate o tome onda. Razmišljam još više od toga kako da usrećim navijače koji vole igru, dok sam još ovde", rekao je Vornok.

Da li je išao da gleda mečeve Sitija kako bi što bolje upoznao protivnika?

"Zašto bih išao to da radim? To bi me uplašilo do smrti. Ne želim da ih gledam duže od onoga što moram da ih gledam u nedelju. Gledaću ih par sati dok vi novinari budete sedeli u svojim ložama i držali krvave hemijske olovke".

Kako se Kardif spremao za Mančester Siti?

"Vežbali smo cele nedelje. Samo smo trčali okolo koliko smo brže mogli. Ali ne sa loptom. Samo smo trčali okoli. Vežbali smo da jurimo senke zato što ćemo protiv Sitija to dosta raditi. To je jedino što možemo pred Siti", rekao je Vornok.

PRELAZZI: Masni sendvič, pivo i Šefild - to je novi Grujićev trener Nil Vornok

Jednom je već ranijih godina govorio šta želi da se dogodi kada umre, a sada je dodatno pojasnio.

"Ne želim tišinu. Želim da mi skandiraju "Vornok dr...ja iznova i iznova kada umrem. Ceo minut. To bi bilo idelano. Svi bi se smejali zato što bi svi znali da bi mi to značilo. To bi značilo da sam izazvao emocije. Pomogao sam ljudima da vole fudbal".

O autogramima...

"Na bilo kojoj gostujućoj utakmici potpisujem autograme oko pet minuta. Kada sam bio u Premijer ligi, najveći deo mojih igrača ode direktno u autobus sa pognutim glavama i slušalicama u ušima. Nikada nisu razgovarali sa navijačima, nikada potpisali autogram".

Evo i zašto je to radio...

"Sećam se kada sam imao pet ili šest godina, čekajući do pola sedam za autogram. Kiša je lila, moj stariji brat je želeo kući. Voda mi se lila u nos, ali sam želeo taj autogram. Kada je igrač izašao, rekao je da je u žurbi, tračao je i nestao. Isplakao sam svoje oči. Nikada to neću zaboraviti. Rekao sam da nikada neću odbiti autogram i nikada i nisam. Uvek provedem pet minuta razgovarajući s navijačima. Nekada kažem klincima i izvinim se unapred što će izgubiti pa će ići uplakani kući s tatom".

Dodao je Vornok da voli kada mu protivnički navijači pevaju pogrdne pesme te da nije uživao dok je radio u Premijer ligi.

Šta će ponuditi Gvardioli?

"Ponudiću mu veoma skupu flašu vina ili tako nečega. Ako kupim skupu flašu vina, ja ću je takođe piti. Da ne bude zabune. Doćiće nekako do moje kancelarije, siguan sam, džentlmen je. Daćemo sve protiv Sitija. Ne mogu da izađem i da igram na 0:0. Želim da se zabavljamo toliko a da ne budemo poniženi. Siti je brilijantan tim. Pogledajte samo Davida Silvu. Pa da mogu da biram bilo kog igrača iz Engleske izabrao bih njega. Nadajmo se da neće igrati".

(FOTO: Action images)