Rezime triler sezone u ski skokovima: Kraft i Stoh ispred svih, rekorder Kasai, neprikosnovena Takanaši

Zima je gotova, proleće je stiglo u punoj snazi pa je vreme da se podsetimo kako je to sve izgledalo u proteklih nekoliko meseci na skakaonicama i letaonicama širom sveta

Veličina slova A A A

Gotovo je.

Orlovi na skijama su skupili svoja zimska krila, pa ćemo morati da se strpimo nekoliko meseci kako bi promenili perje i ponovo se vazneli u nebeske visine.

U međuvremenu će tokom leta izvoditi skokove na Letnjem gran priju, kao najavu za sledeću zimsku takmičarsku godinu, poput onih glasnogovornika koji čuvenim “ponovo radi bioskop!“ obaveštavaju zainteresovane da ih očekuje novi spektakl. Minula sezona mogla bi poneti epitet trilera, samo što u ovom sportu nema specijanih efekata i kaskadera, te su se protagonisti zaista izlagali opasnosti samo da bi publika uživala.

MUŠKARCI

Svetski kup

Sve je počelo u finskom Kusamu tokom novembra 2016. godine, kad je startovalo 38. izdanje Svetskog kupa.

Prevc je pobedio na otvaranju, ali ne prvi favorit Peter, nego njegov mlađi brat Domen. Pošto je to bila i uvodna pobeda u karijeri mladog Slovenca, počašćen je liderskim mestom u generalnom plasmanu. Za treptaj oka je posle druge “ture“ zbačen sa trona od strane Nemca Zeverina Frojnda, ali je već treće nadmetanje značilo sreću za mladića iz Kranja. Efekat loto-bubnja je nastavljen pred poslednju stanicu Novogodišnje turneje, kada je čelnu poziciju zauzeo Norvežanin Danijel-Andre Tande, zatim su “loptice“ iznova promešane i sedamnaestogodišnji Slovenac je isplivao na vrh tabele, ali na kratko, jer je Poljak Kamil Stoh pomešao datum, tako da je umesto da proslavi uvodni dan po Gregorijanskom kalendaru , njegovo slavlje počelo 14. januara, jer je skakački karavan počeo predvoditi na prvi dan pravoslavne Nove godine. Po ugledu na zemljaka Tadeuša Košćuška, komandovao je hrabrom armijom najboljih ski-skakača sve do sredine marta, a onda je potomak Habsburga Štefan Kraft odlučio da izvrši “anšlus“ prvog mesta sa svojim imenom i novi svetski poredak belog karavana je ostao na snazi do kraja sezone. Posle četri godine je vladarska kruna Svetskog kupa vraćena u Austriju.

Nova lica i iznenađenja su uvek dobrodošla, a protekla sezona je iznedrila trojicu-četvoricu rado viđenih takmičara u galerijama mobilnih telefona fanova skakačkog plemstva. Domen Prevc sa četiri pobede, Poljak Maćej Kot prvim trijumfom u desetogodišnjoj karijeri i izvrsni Nemac Andreas Velinger su najava uzbudljivih godina koje su pred nama.

Treba naglasiti da je čuveni Japanac Norijaki Kasaji na samom kraju sezone, na Planici, postao najstariji takmičar koji je uspeo da zauzme mesto na podijumu (44 godine i 293 dana).

Konačan plasman: 1. Kraft (8 pobeda), 2. Stoh (7), 3. Tande (2).

Novogodišnja turneja

Osim slave i upisivanja imena u istorijske čitanke, tradicionalna turneja “Četiri skakaonice“ je prilika i da se zaradi. To je bio motiv više da se rizikuje i iscrpe poslednji atomi snage i veštine kako bi se stiglo do trona.

Domen Prevc je prema svemu viđenom do prvog odmeravanja snaga u Obersdorfu bio “projektovan“ za novog vladara i naslednika svog brata Petera. No, pokazalo se da je slovenački tinejdžer ipak još udaljen od sveta odraslih, čak je izostao i plasman u završnu seriju i snovi su ostali nedosanjani. Trku su poveli pobednik Kraft i drugoplasirani Kamil Stoh.

U Garmišu je “svirana“ malo drugačija kompozicija, mada su tonovi bili slični. Lovorov venac je okačen oko vrata Danijelu-Andreu Tandeu, a Stoh i Kraft su zamenili mesta u odnosu na uvodnu predstavu.

Inzbruk je iz sedla izbacio Krafta, jer je bio tek 16, pobednik Tande i četvrtoplasirani Stoh su u galopu grabili ka prvom mestu u poretku Turneje, pa je završna etapa u Bišofshofenu dala odgovor na ključno pitanje: ko će slaviti po preskakanju poslednje prepone? Momak iz Zakopana je imao samo 1,7 poena više od Norvežanina.

Posle prve serije su obojica i dalje bila u igri, ali je mršavih 117 metara Tandea smestilo na 26. mesto u austrijskom gradiću, a treće u konačnom plasmanu Turneje, dok se Poljaku na srednjem stepeniku podijuma na kraju iznenađujuće pridružio sunarodnik Pjotr Žila.

Konačan plasman: 1. Stoh, 2. Žila, 3. Tande

RAW AIR norveška turneja

Pošto se kvalitet cirkusa ogleda u tome koliko različitih tačaka nudi publici, a postoje ozbiljna i opasna izvođenja poput gutanja vatre i kroćenja lavova, čelnici FIS-a zaduženi za skokove su odlučili da u leteći arenu ubace nešto novo, atraktivno i uzbudljivo, a na pamet im je palo da to bude mešavina više bodovnih celina. Na taj način se stiglo do ideje nazvane RAW AIR norveška turneja. Bilo je predviđeno da se saberu bodovi iz kvalifikacija, borbi u individualnim i timskim skokovima i letovima u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u četiri norveška grada. Umesto 16 serija održano je 14, jer vremenski uslovi nisu dozvolili da se sve odvija po planu.

Ako u fudbalu “uvek na kraju pobede Nemci“, u ski skokovima je jedan Nemac pobedio na početku. Andreas Velinger načeo je parče torte vredno 100.000 evra na prvoj stanici turneje u Oslu, doprinos uspehu “pancera“ je jednim trijumfom dao i Markus Ajzenbihler, ali su u najslađem delu uživali drugi. Ukupni pobednik je bio Štefan Kraft, i u ovom slučaju ga je pratio Stoh, pomenuti Velinger je zakoračio na najniži deo pobedničkog postolja. Ekipne pobede su zabeležili Austrijanci i Norvežani, ali u timskoj varijanti nije vođen oficijalni plasman. Apsolutnu dominaciju u finišu sezone Kraft je potvrdio i obaranjem svetskog rekorda u letovima, Vikersund je bio svedok spuštanja mladića iz Švarcaha na 253,5 metra!

Konačan plasman: 1. Kraft (4 pobede), 2. Stoh (3), 3. Velinger(1)

Svetski kup u letovima

Do trilinga kad je o pobedničkim peharima u sezoni 2016/17. reč, Štefan Kraft je došao prvim mestom u generalnom plasmanu planetarnog kupa u ski-letovima. Skor četiri od pet najbolje odslikava odnos snaga i u ovoj disciplini. Jedino je Kamil Stoh još uspeo da se pohvali pobedom, dok su “vikinzi“ predvođeni Tandeom osvojili prvo mesto na oba ekipna samita.

Konačan plasman: 1. Kraft (4 pobede), 2. Velinger (1), 3. Stoh

Kup nacija

Pobeda državnog tima Poljske u Kupu nacija možda nije senzacija, ali iznenađenje svakako jeste, i to veliko. Samo jedna velika zvezda u timu, Kamil Stoh, teško da bi pre početka sezone bilo koga podstakla da ulog stavi na naslednike Adama Mališa, ali oni koji su imali “njuh“ i odigrali na njih sigurno su dobro finansijski prošli.

“Podivljali“ su Maćej Kot, Pjotr Žila i David Kubacki, pa se umesto bečkog valcera ovoga puta igrala mazurka, a pokazalo se da i u sportu međusobna solidarnost Poljaka daje rezultate. Trećina pobeda u timskoj konkurenciji plus bodovi osvojeni od strane pojedinaca su bili dovoljni da im u leđa gledaju velesile poput Austrije i Nemačke.

Sušta suprotnost Poljacima su Finci. Još jedna tužna sezona za njih, bez ijednog vrednijeg rezultata.Protiv čuvenog veterana Jane Ahonena je “radila“ biologija, a istinskih naslednika još nema, pa šampionske staze finskih ski skokova polako prekriva korov. Ako bi se prema rezultatima u poslednjih nekoliko godina sudilo, Finska bi se od “zemlje hiljadu jezera“ pretvorila u prostor sa milion jezera - toliko je suza proliveno na severu Evrope zbog očajnih ostvarenja u jednom od nacionalnih sportova.

Konačan plasman: 1. Poljska (2 ekipne pobede), 2. Austrija (1), 3. Nemačka(1)

Svetsko prvenstvo u skokovima

Finci ne mogu da pobede, pa su utehu pronašli u organizovanju Svetskog prvenstva.

Iako je održano pre nego što je Kraft zagospodario kraljevstvom ski skokova, na kraju se ispostavilo da je zahvaljujući činjenici da je skup svetske skakačke elite bio predviđen za tekuću godinu, pomogao Austrijancu da kompletira ful zlatnih medalja u protekloj sezoni. Ne samo da je u tome uspeo nego je izvukao dodatne štihove iz svojih skija, osvojio dva “zlata“ u pojedinačnoj konkurenciji, ekipnu “bronzu“ i srebrno odličje u konkurenciji mešovitih (muško-ženskih) timova.

Izvrsni Andreas Velinger je Nemačkoj doneo dva individualna “srebra“ i prvo mesto u miksu, Ajzenbihler i Žila neočekivano se dokopaše bronzanih medalja, dok je družina iz Poljske dominirala u borbi muških ekipa.

Najuspešniji takmičari:1. Kraft (2-1-1), 2. Velinger (1-2-0) 3. Žila (1-0-1)

ŽENE

Svetski kup

Da je Japan “zemlja izlazećeg sunca“ znamo, a zahvaljujući dvema “kosookim“ damama zasijalo im je i drugo.

Neprikosnovena Sara Takanaši i njena pratilja Juki Ito letele su kao brzi vozovi u njihovoj zemlji, a krajnja destinacija su prva dva mesta u generalnom plasmanu Svetskog kupa na kraju sezone.

Neverovatna Takanašijeva, iako ima svega 20 godina, na čelu liste najboljih bila je od početka do kraja, ni dana nije sišla sa trona i već je zaboravila kako izgleda biti prosjak u njenom carstvu. Devedeset puta je bila na startnoj listi, a na kontu ima čak 53 pobede, 79 plasmana na podijum, uz to je od uvođenja Svetskog kupa za žene u četiri navrata osvajala pobednički globus. Statistika kaže da se, gledajući obe konkurencije, izjednačila sa Gregorom Šlirencauerom po broju trijumfa (53) i nema te sile koja će je sprečiti da se osami na vrhu već sledeće sezone.

Uz Hokaiđanku su pobeđivale i pomenuta Ito (pet puta), Norvežanka Maren Lundbi (4) i Nemica Katarina Altaus (1), a vezuje ih podatak da su im to bili prvi “vineri“ u karijeri.

Konačan plasman: 1. Takanaši (9 pobeda), 2. Ito (5), 3. Lundbi (4)

Kup nacija

Čak i da od predstavnica nemaju nikog drugog sem Sare Takanaši, Japanci bi uz malo muke najbolje svih vremena mogli stići do trona. Juki Ito je tu da sve bude ubedljivije, pa je prednost nad pratiljama oko 700 bodova.

Drugoplasirane Nemice sa kompaktnim timom koji predvodi višestruka svetska šampionka Karina Fogt nisu mogle da pariraju Azijatkinjama, pa je pakt Berlin-Tokio ovoga puta bio nemoguć.

Radost bivšoj Jugoslaviji donele su Slovenke na čelu sa Emom Klinec, mada je predvodnica trebalo da bude Maja Vtič, ali to nije bitno, važno je da se trobojka s Triglava vijori na jarbolima širom sveta.

Konačan plasman: 1. Japan, 2. Nemačka, 3. Slovenija

Svetsko prvenstvo

Takmičenje koje bi Sara Takanaši rado izbrisala iz kalendara, jer joj kvari prosek. Pet medalja, ali samo jedna najsjajnija i to u miksu 2013. godine, nikako ne priliči 151 centimetar visokoj takmičarki. Noćna mora omalenoj šampionki je Nemica Karina Fogt koja u svojim vitrinama ima kvartet zlatnih odličja, a u Lahtiju je ponovila uspeh iz Faluna 2015, odbranila je oba prva mesta (pojedinačno i miks). Odličan učinak Juki Ito (srebro i bronza) su vredni pomena, dok su Austrijanke uspele da “uštinu“ jednu srebrnu medalju u mešovitoj konkurenciji, a njima treba dodati i Nemicu Svenju Virt, članicu šampionskog miks tima Nemačke.

Najuspešnije takmičarke: 1. Fogt (2-0-0), 2. Virt (1-0-0), 3. Ito (0-1-1)

Vazdušne bitke su završene, ali rat nije. Već sledeće zime će stari i novi “vazduhoplovci“ voditi nove borbe sa željom da ateriraju što kasnije. Supersonični ljudi na miru podešavaju navigacione sisteme, jer ih u novembru čeka put u slavu...

(foto: Action Images)