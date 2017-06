Rezultat je važniji od novca! Durant ne uzima maksimalni ugovor samo kako bi Golden Stejt zadržao tim

I sve to zbog nešto više od 4.000.000 dolara...

Veličina slova A A A

Kevin Durant se ne zadovoljava jednom osvojenom titulom. Uostalom, nije zbog toga zgazio srca navijača Oklahome i navukao gnev košarkaškog sveta kada je prelazio u Golden Stejt. Zbog toga mu je rezultat sada važniji od bilo čega, pa i od novca.

Renomirani američki sajt ESPN tvrdi da je zato ponajbolji igrač Voriorsa i MVP nedavno završenog finala rešio da ne iskoristi ličnu opciju u ugovoru sa Golden Stejtom koji bi mu garantovao automatski produžetak ugovora i platu od 28.000.000 dolara kako bi postao slobodan igrač i parafirao novi ugovor sa Golden Stejtom.

Razlog ovakvog poteza je prilično jednostavan, a isti potvrđuje i koliko je hemija unutar tima dobra. Naime, Durant želi da upravi Ratnika uveća šanse da obnove ugovore sa Šonom Livingstonom i Andreom Iguodalom, posle čega će i on staviti paraf na novu saradnju sa klubom. I to tako što neće prihvatiti maksimalni ugovor koji mu sledi kao igraču sa desetogodišnjim iskustvom. A to je nešto više od 35.000.000 dolara.

On će, naime, uzeti manji novac, odnosno tek nešto više od 30.000.000 dolara, što će klubu ostaviti dovoljno prostora da završi dve već pomenute transakcije i neće morati da pribegne rasterećenju budžeta kroz čišćenje tima.

Tako će Golden Stejt praktično zadržati šampionski sastav na istom mestu i sezonu dočekati bez ikakvih promena, spreman da krene po novu titulu.

(FOTO: Action Images)