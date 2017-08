REZZIME DANA (petak): 60:40

Pogledajte ko vam je 18. avgusta doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

MEC - MONAKO (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 0:1

Nije se mnogo ni očekivalo od Meca. Nije to tim koji bi mogao da zaustavi Monako. Nije to tim koji ima rešenja za gol mašinu kakvu predstavlja Radamel Falkao. Kolubmijski napadač nastavio je da teroriše protivničke odbrane i u trećem kolu Lige 1 Kneževima doneo i treću pobedu - 1:0.

BAJERN - LEVERKUZEN (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 3:1

Isprsio se Bajer koliko je mogao. Ali na Alijanc areni prostor za šepurenje nije baš velik. Osim ako ne igraš u dresu Bajerna. Onda je nebo granica. I nema to veze sa tim koliko će Bavarci potrošiti para u prelaznom roku. Pedantni Nemci ne vole da se razbacuju. Vole da budu ekonomični. Da pronađu jeftino, a kvalitetno. I izgleda da su ponovo uspeli. Aktuelni šampion Nemačke trijumfalno je otvorio novu sezonu pošto je u Minhenu zgromio goste iz Leverkuzena rezultatom 3:1.

VINER NOJŠTAT - VATENS (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:1

Kada je frka, pozovi Hamdija Salihija!Nema druge, tom logikom vodi se novi trener Viner Nojštata Roman Melih koji je za nepuna dva meseca na novom poslu preporodio ovaj klub. Albanski centarfor, koji je nekada nastupao za Rid, Rapid, Skenderbeg, Đengsu i mnoge druge, isprepadao je odbranu Vatensa obezbedivši sa dva gola svom klubu šestu pobedu u novoj sezoni - 2:1.

REMS - BURŽ PERON (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:0

Rems je lagano slavio protiv Burž Perona - 3:0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali su se u drugom poluvremenu raspucali Savijer Šavaleran, Pablo Šavarija i Tioson Sibače. Očigledno im je prijao govor trenera na poluvremenu jer su svi golovi pali do 52. minuta.

RODA - VITESE (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 1:3

Vitese je bio na dobrom putu da ostvari trijumf kada je u 40. minutu došao u prednost preko Tima Matavža. Do toga ne bi došlo da defanzivac domaćeg sastava Ananu nije napravio glupost i praktično dao loptu na tacnu protivničkom napadaču koji je to znalački iskoristio šutem u rogalj gola golmana Jurjusa. Stvari su se malo iskomplikovale posle autogola golmana Pasvera kom je prethodio promašen peal Gustafsona, lopta se od njega vratila u mrežu, a pre toga udarila u stativu. U tim momentima dok je bilo 1:1 Vitese je pokazao da bi ove sezone mogao da bude pozitivno iznenađenje. Odmah je prionuo na posao i došao do prednosti preko Brunsa u 69. minutu što je bilo dovoljno za nova tri boda i maksimalan učinak na startu šampionata. Tačku na "i" stavio je Linsen u 80. minutu.

AVR - VALENSIJAN (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Avr je minimalcem tukao Valensijan. Ni ovde nije bilo pogodaka u prvih 45 minuta u kojem je Zinedin Ferhat promašio penal, a Žan-Filip Mateta u 86. minutu doneo je pobedu domaćinu upravo na Ferhatovu asistenciju. Bilo je gusto, ali kec je na kraju zaokružen i to je na kraju krajeva najvažnije.

PRECRTANO:

AJNTRAHT BRAUNŠVAJG - AUE (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:1

Nešto manje uzbuđenja nego na okršaju Darmštat - Sankt Pauli bilo je u Braunšvajgu u kojem su Ajntraht i Ercgebirge Aue podelili plen odigravši nerešeno - 1:1. Mada treba pohvaliti estetski momenat u golovima Dime Nazarova za Aue i Salima Kelifija za Braunšvajg.

ASTRA - KSMS JAŠI (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 0:0

Na strani problemi, ali dobre igre kod kuće čuvale su Astru u gornjem domu na tabeli rumunskog prvenstva. Međutim, seriji od tri pobede na domaćem terenu došao je kraj, pošto je Jaši izvukao remi bez golova. Mada, pitanje je ko je tu šta izvukao, pošto je Romario Moize imao petominutnu tiradu, pošto je od 38. do 43. minuta uspeo da zaradi dva žuta kartona i Astru ostavi sa desetoricom na terenu. Prvo je bespotrebno vukao rivala za dres na sredini terena, a potom neoprezno uklizao, pa je isključen, iako možda i previše prestrogo.

KASIMPAŠA - BEŠIKTAŠ (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 2:2

Pogodak vredan jednog boda za domaćina dao je Egipćanin Mahmud Hasan poznatiji kao Trezege i to 12 minuta pre kraja utakmice. Bešiktaš je dobro počeo utakmicu i već u sedmom minutu prvak Turske je poveo preko Rajana Babela, koji je inače dve sezone proveo baš u Kasimpaši. Radost gostujućih navijača trajala je samo 15-ak minuta, a onda je Nemac Markus Nojmar doneo izjednačenje. Bešiktaš je i posle toga nastavio da napada, a takva igra donela mu je novo vođstvo. Igrao se 34. minut kada se Anderson Taliska ušunjao između dvojice protivničkih štopera i glavom zatresao mrežu.

STANDARD - VAREGEM (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 0:4

Posle prvog poluvremena ništa nije slutilo da bi na stadionu u Liježu gosti mogli da naprave totalni haos. Blistavo veče u dresu Zultea imao je dvostruki strelac Onur Kaja. On je mrežu Standarda zatresao u 70. i 83. minutu iz penala. Domaćina je načeo Nil de Pauv pogotkom u 65. minutu, a strelac trećeg gola bio je nigerijski napadač Piter Olajinka. Ovo je ekipi Standarda bio već drugi poraz u šampionatu, a Zulte je makar do subote uveče došao na prvo mesto na tabeli.

