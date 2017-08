REZZIME DANA (četvrtak): Kad bi svi igrali kao Helsinki...

Pogledajte ko vam je 10. avgusta doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

RADNIK - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,22) - rezultat 0:5

Prvi put s dvojicom napadača i pet golova u protivničkoj mreži! Mada taj prost podatak ne bi trebalo da zavara Vladana Milojevića, jer Radnikovo trominutno pomračenje uma početkom drugog poluvremena - tokom kojih je Crvena zvezda postigla tri gola - ne ostavlja mnogo prostora za pravu analizu svega viđenog u Surdulici. Pogađali su Ričmond Boaći u 18. minutu (iz penala) i 77, Mičel Donald (51) i Slavoljub Srnić (54). Bratislav Pejčić je pogodio sopstvenu mrežu.

CIRIH - SION (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:0

Cirih je rutinski završio posao protiv Siona zahvalujući pogocima Mihaela Freja u 23. i Roberta Rodrigeza iz penala u 26. minutu - 2:0. Domaćin je bio dominantniji tokom čitave utakmice, imao više udaraca ka golu, pa ostaje nejasno što nismo videli još koji gol u mreži gostiju.

BAZEL - GRASHOPERS (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:2

U Švajcarskoj ništa novo. Bazel nastavlja da gazi, na Sent Jakob Parku pao je Grashopers - 3:2, a u centru pažnje bio je nekadašnji defanzivac Crvene zvezde Milan Vilotić koji je po jednom pogađao svoju i mrežu protivničkog tima. Nakon što je Vilotić postigao autogol, Riki van Volsvinkel postigao je dva pogotka. Prvi u finišu prvog poluvremena na dodavanje Mohameda Eljunusija, a u 60. minutu je bio precizan sa bele tačke. Bazel je vodio sa 3:0, pa je Grashopersu bilo teško da nadoknadi ovoliki minus, pogotovo protiv kluba koji je institucija i država za sebe u Švajcarskoj.

SJK - HELSINKI (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 0:6

Džabe odlična forma, džabe osvojenih 13 od mogućih 15 bodova na pet prethodnih utakmica, kada naletite na Helsinki, gotovo sigurno morate da tresnete u zid. Nema druge. A SJK je večeras dobro tresnuo. Helsinki je slavio u gostima sa čak 6:0! Rafinja je prelepim pogotkom doveo Helsinki u vođstvo već u sedmom minutu, dalje golova nije bilo sve do isteka časa igre kada je pogodio Sebastijan Dalstrom, a precizan je bio i Slovenac Filip Valenčić (63), Evans Mensa (65) i Akseli Pelvas sa dva pogotka u 75. i 81. iz penala. Gosti su postizali baš lepe golove. Ruku na srce, domaći fudbaleri su amaterskim potezima zaista delovali samodestruktivno.

TRELEBORG - DEJERFORS (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:1

Matijas Hakanson i Salif Kamara-Jonson. Ne verujemo da vam ova imena previše znače, ali bar večeras zaslužuju da ih pomenemo jer su vam - nadamo se - doneli lovu ili makar vratili osmeh na lice nakon prodaja nekih favorita. Zahvaljujući njima zaokružen je kec na Treleborg.

ARAU - ŠAFHAUZEN (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 1:2

Šafhauzene, samo jako! Topla preporuka da nastavite da igrate na drugu švajcarsu ligu, pogotovo Šafhauzen koji je u ludačkoj formi. Ovo mu je četvrta pobeda, fudbaleri ovog tima postigli su 14 golova, primili samo dva, tako da znate šta vam je činiti sledeći put.

KLUŽ - DINAMO BUKUREŠT (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:0

Odlučujući trenutak zbio se u 37. minutu kada je Argentinac Huan Emanuel Kulio bio precizan sa penala dosuđenog zbog toga što je Jonut Nedelčearu navodno rukom zaustavio jedan centaršut u Dinamovom kazenom prostoru. Branio se 21-godišnji štoper tvrdnjom da ga je lopta pogodila u rame, ali nije vredelo. Sudija je presudio Dinamu. Ostaje dilema da li je pogrešio. Kluž je utakmicu završio sa devetoricom igrača.

VOLERENGA - ELVERUM (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:0

Volerenga je odradila posao i to je jedino što se računa. Verovatno ste cupkali do samog kraja, ali kladioničarski život često nije lak. Niko se ne bi bunio da je domaćin munuo još koji gol, kao recimo Helsinki u Finskoj. Kako bilo, gleda se samo krajnji rezultat, a on je apsolutno povoljan po vaš džep.

PRECRTANO:

HELSINGBORG - OTVIDABERG (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:0

Mnogi su ovde gađali keca, verovali domaćinu, verovali u poredak na tabeli i međusobni skor, ali fudbal je čudna igra. U redu, možda ste prevideli trenutni pad forme Helsigborga koji je pre ovog meča poražen od Norbija, ali za ovo danas nema opravdanja. Otvidaberg je lošiji tim i ovo je moralo da se dobije.

VADUC - VINTERTUR (tip 1, kvota 1,75)- rezultat 2:2

Ne verujemo da vam je za utehu, ali čisto da vam razbijemo iluzije ako ste mislili da je Vaduc bio blizu pobede. Jer - nije. Vintertur je poveo, Vaduc se vratio, a onda je Vintertur opet poveo, a Vaduc ponovo izjednačio. Istina, imalo je još 20 i kusur minuta do kraja, ali mreže se nisu tresle.

(FOTO: Action Images)