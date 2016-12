REZZIME DANA (četvrtak): Zašto protiv Zvezde?

Pročitajte ko vas je prodao, a ko vam je zaradio novac 29. decembra

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Leće, Fođa i Olimpijakos. Tipovi koje smo uspeli da upecamo u redovnoj rubrici "PREDLOZZI I TIPOVANJA". Ali nas je zato izdala Braga, te Aston Vila i Roteram u Čempionšipu, dok nam je u susretu Barija i ekipa SPAL-a nedostajao jedan gol. Mudro smo vas savetovali da izbegnete keca na Moreirense.

Vi ste pak tipovali ovako..

ZAOKRUŽENO

FOĐA - SIRAKUZA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:0

Posle 34 minuta igre bilo je jasno da će najigraniji par dana da prođe lagano. Domaćin je imao dva gola prednosti, kontrolisao dešavanja na terenu i nije vam priredio bilo kakve trzavice. Stigao je još da početkom drugog poluvremena postigne i treći gol. Fođa ostaje u trci za promociju u Seriju B.

AKRAGAS - LEČE (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 0:2

Leče je opravdao ulogu favorita. Nije mu bilo lako da poslednjih pola sata igra sa desetoricom igrača u polju, ali je uspeo da održi stečenu prednost. I, još je uveća posle kontre u 67. minutu. Akragas je napadao, međutim, gol gostiju kao da je bio začaran.

FONDI - VIBONESE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Muka, ali na kraju je zaokružena jedinica. Fondi je na papiru imao lak zadatak, da pobedi fenjeraša, ali bilo je sve samo ne lako. Bunker gostiju popustio je jedino u 51. minutu. Do kraja susreta Vibonese je imao veliku priliku u finišu meča, a u nadoknadi je ostao i sa igračem manje.

MELFI - JUVE STABIJA (tip 2, kvota 1,57) - rezultat 1:2

Gol na početku prvog poluvremena, pa gol na startu drugog. I "ciao ragazzi". To je bio recept za tri boda Juve Stabije na gostovanju Melfiju. Domaćin je u finišu uspeo da stigne do, ispostavilo se, počasnog pogotka, a i da mu stvori probleme u nadoknadi vremena. Ipak, dvojka je upisana.

PRECRTANO

BRAGA - RIO AVE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:2

Ko je sumnjao u Rio Ave, debelo se prevario. Nije slučajno ovaj tim visoko plasiran kada je pvenstvo Portugala u pitanju. Braga nije uspela da iznese breme favorita, a prva je stigla do prednosti. Ipak, osam minuta posle gola Fontea usledio je jedanaesterac za goste i izjednačenje koje je umnogome poremetilo domaćina. U smiraj prvog poluvremena Rio Ave je iskoristio jedinu priliku i došao do preokreta koji je pocepao mnogo tiketa. Braga je napadala, ali je realizacija izostala.

KATANIJA - ANDRIJA (tip 1, kvota 1,92) - rezultat 0:0

Mnogi se pitaju kako to da Katanija nije u borbi za plasman u Seriju B, ali valjda su posle utakmice sa Andrijom shvatili da sastav sa Sicilije nema potreban kvalitet. Gost se branio i uspeo da se odbrani. Katanija je poslednjih 20 minuta imala igrača više, međutim, jalovi napadi nisu urodili plodom.

CRVENA ZVEZDA - CSKA (tip bezh 2, kvota 1,30) - rezultat 78:67

CSKA je ostavio bodove u Beogradu. Večeras protiv briljatne Crvene zvezde nije imao šanse. Puleni Dejana Radonjića imali su prednost od početka do kraja susreta. Armejci nisu imali rešenja na izuzetno agresivnu odbranu domaćina, koji je na krilima frenetičnih navijača i krcate Kombank Arene izvojevao jednu od najvećih pobeda u istoriji kluba.

PORTO - FEIRENSE (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 1:1

Dugo je Feirense odolevao i čak izdržao celo poluvreme protiv Porta. Zmajevi su bljuvali vatru u prazno. Štit gostiju je savršeno funkcionisao sve do 50 minuta i pogotka Markana. Domaćin je nastavio sa napadima, imao dominaciju u posedu, ali je jedan slobodan udarac gostiju u 74. minutu, i gol glavom posle njega, bio koban po Porto. Do kraja meča gol je visio u vazduhu, ali je Feirense je odoleo.

LUKEZE - OLBIJA (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 1:1

Uzdali ste se u Lukeze, ali je on zaribao protiv Olbije. Gosti su mu priredili hladan tuš početkom meča i potpuno dominirali posle pogotka u 9. minutu. Veliki odmor prenuo je domaćina, ali je on uspeo da jedino stigne do izjednačenja na startu drugog dela igre.

ASTON VILA - LIDS (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:1

Lids se, izgleda, ne šali. Zagrizao je klub iz Jorkšira da se vrati u Premijer ligu i u poslednje vreme beleži samo pozitivne rezultate. Sada je Lids odoleo na gostovanju Aston Vili, a vrlo lako je mogao do celog plena. Aston Vila je kapitulirala u 54. minutu, potom dodala gas i stigla do boda sa penala u 87. minutu. Slaba vajda za one koji su je stavili na tiket.

(FOTO: Star Sport)