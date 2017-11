REZZIME DANA (nedelja): Roma, Lacio i Barsa pocepali tikete

Pogledajte ko vam je 26. novembra doneo novac, a ko vas je prodao...

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

MARSELJ - GENGAN (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:0

Ove sezone jedna stvar je manje, više izvesna - Olimpik Marselj osvaja bodove na svom Velodromu. Večeras je pao Gengan. To je ekipi Rudija Garsije bila peta pobeda u prethodnih šest utakmica kod kuće, a po prikazanoj igri, Olimpik je trebalo da slavi mnogo ubedljivije. Čak 20 pokušaja ka protivničkom golu imao je nekadašnji šampion Evrope, ali je samo jedna lopta završila u mrežu tima iz Bretanje.

BARNLI - ARSENAL (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 0:1

Imao je Barnli veliki bod u rukama, ali ga je ispustio u sudijskoj nadoknadi. Arsenal je treći uzastopni put slavio u sudarima sa Barnlijem u nadoknadi. Baš kada su svi pomislili da će meč da se okonča bez golova, Li Mejson je odlučio da jedan duel do tad ponajboljeg igrača utakice Džejmsa Tarkovskog i Arona Remzija okarakteriše kao penal sa kojeg je Aleksis Sančez, u 92. minutu, postigao jedini gol na utakmici. Odluka sudije izazvaće sigurno veliku polemiku, jer iako ruka Tarkovskog jeste bila na Remzijevim leđima, činilo se da intenzitet kontakta nije bio takav da Velšanina baci dva metra napred.

UDINEZE - NAPOLI (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 0:1

Napolitanci su se održali na vrhu pošto su pobedili Udineze u gostima sa 1:0, golom posle sumnjivo dosuđenog penala. Imali su sreće i zadržali dva boda prednosti nad Nerazurima. Nisu bili gosti sa juga na nivou partija iz dosadašnjeg dela sezone, ali i njima se mora desiti slab dan. Kvalitet više je da pobeđuju kada imaju taj slab dan. Udineze je pružio žestok otpor, imao svoje šanse, ali ih nije materijalizovao. Napolitanci su bili bolji rival.

ANDERLEHT - KORTRAJK (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 4:0

Konačno su navijači Anderlehta videli jednu ubedljivu pobedu svoje ekipe. Najtrofejniji belgijski klub je na svom stadionu pregazio Kortrajk sa 4:0 u utakmici 16. kola belgijskog šampionata. Ova utakmica je praktično bila gotova čim je počela. Jer, već u prvom minutu autogol je dao Jevhen Makarenko. Prednost Anderlehta duplirao je sjajni Alžirac Sofijan Hani u 15. minutu. Epitet najboljeg igrača utakmice, ipak, poneo je belgijski vezista Masimo Bruno koji je asistirao kod sva tri gola koji su dali igrači Anderlehta.

EKSCELZIOR - PSV (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 1:2

Osma vezana pobeda PSV-a. Ajaks je dobio danas, ali to nimalo nije uplašilo Filipsovce. Oni vode svoju priču, pa stičete utisak da pre sutra neće da svane nego što će PSV da kiksne. Dosta im je pomogao i domaćin koji je postigao autogol u 13. minutu. Potom je u smiraj prvog poluvremena Lozano je odapeo i pogodio za 2:0. Ekscelsior je uneo malo uzbudljivosti golom u 52. preko Kolvajka, ali je PSV do kraja ostao nedodirljiv.

HADERSFILD - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 1:2

Od Mančester Sitija nema odbrane! Od prvog do poslednjeg minuta su Građani opsedali gol Hadersfilda. Prvih pola sata se igralo samo na polovini domaćina koji se hrabro branio i pokušavao da iz kontranapada dođe do gola. A domaćin ne samo da je izdržao, već je u poslednjim momentima prvog polivremena čak i poveo. Ipak, šok nije poremetio favorizovane goste koji su uzvratili čim je počelo drugo poluvreme. Sterling je iznudio penal, koji je Aguero pretvorio u izjednačenje. I taman kada je izgledalo da će Hadersfild uspeti ono što nikome u Evropi ne uspeva već više od tri meseca, Sterling je još jednom bio čovek odluke.

PRECRTANO:

ĐENOVA - ROMA (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 1:1

Najigraniji par dana nije zaokružen! Roma je u đenovi prekinula seriju od pet pobeda i izgubila korak u borbi za Skudeto. Vučica je bila na pragu pobede na Marasiju, ali je zbog gluposti Danijelea De Rosija ostala bez nje i završeno je 1:1. Vučica je na krlima raspoloženog El Šaravija povela posle sat vremena igre, ali je Romina prednost trajala samo 10 minuta. De Rosi je isključen i pritom je skrivio penal, kojim je Lapadula doneo remi domaćinu.

SOSIJEDAD - LAS PALMAS (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:2

Las Palmas nije izgubio na gostovanju u San Sebastijanu. To je veliki uspeh za tim sa Kanarskih Ostrva pošto je uspeo da izvuče 2:2 na stadionu Anoeta protiv Sosijedada u utakmici 13. kola i prekinuo crnu seriju od osam poraza. Bod jednom od najvećih razočarenja u Španiji ove sezone doneo je Džonatan Vijeira golom u 67. minutu. To je delovalo kao hladan tuš na ekipu Sosijedada i do kraja utakmice nije uspela da se oporavi.

LACIO - FJORENTINA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:1

Lacio je imao pobedu u džepu, navijači na Olimpiku su čekali poslednji zvižduk da proslave pobedu, ali je video tehnologija došla glave Nebeskoplavima i ostavila ih bez dva boda protiv Fiorentina - 1:1. Golom Babakara iz penala u 93. minutu, Viola je uspela da ostane neporažena u Rimu. Lacio je previše kukavički i kalkulantski odigrao u drugom poluvremenu, to mu se vratilo u poslednjim sekundima.

VALENSIJA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 1:1

U derbiju dva najbolja tima u ovoj sezoni Primere, Barselona je odolela Valensiji u paklenoj atmosferi Mestalje i remijem od 1:1 zadržala prvo mesto i četiri boda prednosti nad Slepim miševima. Osim toga, Katalonci će moći da se šepure da su moralni pobednici jer im je skandaloznim previdom sudija posle pola sata poništen čist gol Mesija za vođstvo. Lopta je debelo prešla gol-liniju, ali sudije to nekako nisu videle. Posle 15 minuta igre u drugom delu Rodrigo je pogodio, Mestalja eksplodirala, a onda se Barsa naljutila. Osam minuta pre kraja Alba je ohladio svoju Mestalju, sa koje je došao u Barselonu.

