REZZIME DANA (nedelja): Ah, ti Slovenci...

Pogledajte ko vam je 17. septembra doneo novac, a ko vas je prodao…

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

MILAN - UDINEZE (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Najigraniji par dana je zaokružen! Da bi napadač počeo da daje golove mora konstantno da igra. To je izgleda shvatio Vinćenco Monteala i prvi put u Seriji A stavio Nikolu Kalinića u startnu postavu, a ovaj je sa dva gola pogurao Milan u pobedi nad neugodnim Udinezeom na San Siru. Rosoneri još jednom nisu zablistali, ali su bili dovoljno dobri za ekipu Luiđija Delnerija, koja je u jednom trenutku imala povoljan rezultat, ali nije pronašla rešenje za hrvatskog napadača

SASUOLO - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 1:3

Fantastični Dibala je prelepim het-trikom na gostovanju kod Sasuola poveo nepogrešivi Juve do četvrte pobede u isto toliko ligaških utakmica ove sezone. Argentinac je postigao golove u 16, 49. i 63. minutu. Jedini gol za Sasuolo delo je Matea Politana u 51. minutu. Sasuolo je pretrpeo treći uzastopni poraz, još nema pobedu u prvenstvu.

MANČESTER JUNAJTED - EVERTON (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 4:0

Perfektno! Tako se može u jednoj reči opisati današnja partija pulena Žozea Murinja, koji su zgromili skupi tim Evertona u paramparčad na prepunom Old Trafordu. Lepo. Ne toliko atraktivno, ali ubedljivo. Dovoljno za prvo mesto sa istim brojem bodova koliko ima i gradski rival Mančester Siti. Everton je danas bio opet užasan, milioni koje je Kuman potrošio nisu se isplatili, a i Vejnu Runiju nije bilo nimalo prijatno na povratku u Mančester.

DORTMUND - KELN (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:0

Ako je neko veliko razočaranje nemačkog fudbala u ovoj sezoni, onda je to Keln. Ekipa Petera Štegera doživela je katastrofalan poraz u Dortmundu od sjajne Borusije, pa je posle četiri odigrana kola zakucana za dno tabele bez osvojenog boda i užasnom gol-razlikom 2:11. Sa druge strane sastav Petera Boša nema primljeni gol, a trenutna gol razlika 10:0 deluje više nego imponzantno. Milioneri su u ovaj meč ušli nakon dva neuspeha, remija sa Frajburgom u Bundesligi (0:0), ali i porazom od Totenhema u Ligi šampiona, ali im to nije smetalo da odigraju jedan izuzetno efikasan i dobar meč.

PARTIZAN - RADNIČKI NIŠ (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:1

Rutinska demonstracija sile na zatvaranju desetog superligaškog kola. Prednost crno-belima doneo je Tošić u 32. minutu, prednost je udvostručio u poslednjim sekundama prvog poluvremena preko Jankovića. Niška ekipa je u 59. minutu smanjila prednost golom Pavkova, a tačku na pitanje pobednika stavio je prvencem Ožegović.

SOSIJEDAD - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 1:3

Realu je bio potreban dodatni raketni pogon da bi došao do konačnog cilja, a on je stigao u vidu Gereta Bejla, koji je u 61. minutu definitivno presudio Sosijedadu na Anoeti. Kraljevski klub je morao ozbiljno da se pomuči kako bi stigao do konačnog cilja, poveo je golom Borhe Majorala u 19. minutu, ali je izjednačio Kevin Rodrigez devet minuta kasnije. Real je nastavio da napada, a onda je Rodriges pogodio sopstvenu mrežu nakon novog odličnog prodora i dobrog centaršuta Majorala. Sosijedad je bio u igri sve do isteka časa igre, a onda je u petu brzinu ubacio Geret Bejl i poput uragana se stuštio po desnol aut-liniji domaćina, nakon čega je usledila i blistava egzekucija.

ALANJA - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 1:4

Fenerbahče ima velikih problema kada igra na Šukru Saračogluu, gde još nije ostvario nijednu pobedu, ali je zato na strani potpuno druga priča. Ekipa Ajkuta Kočamana bila je ubedljiva u Alanji protiv ekipe Safeta Sušića, čime se probila na osmo mesto Super liga. Gosti su na vreme poveli golom Vinsenta Jansena, ali se domaćin vratio zahvaljujući Emreu Akbabi. Ipak, Fener je na vreme došao do novog vođstva, u poslednjim trenucima prvog poluvremena zahvaljujući Valbueni. Sve je bilo rešeno na isteku časa igre kada je Đulijano pogodio sa bele tačke. Valbuena je pogodio u nadoknadi prvog, ali i nadoknadi drugog poluvremena kada je postavio konačna rezultat.

VOŽDOVAC - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,57) - rezultat 0:2

Kada naspram sebe imate dobro organizovanog protivnika i ne možete tako lako da pronađete put do gola, onda vam je potreban vanserijski potez da biste došli do željenog rezultata. Taj potez je napravio Mičel Donald, čiji je projektil u 41. minutu srušio koncepciju ekipe Ilije Stolice i bacio solidni Voždovac na kolena u 10. kolu Superlige. Pogodak kapitena je ovu Zvezdinu pobedu učinio ujedno i rutinskom, iako nije delovalo da će biti tako, ali je ona zaokružena u prvom minutu nadoknade zahvaljujući Geloru Kangi i sjajnoj asistenciji Nemanje Radonjića.

PRECRTANO:

ČELSI - ARSENAL (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 0:0

Falili su samo golovi pa da veliki londonski derbi između Čelsija i Arsenala dobije najvišu ocenu. Ovako, posle 90 minuta rovovske borbe po bod svakome. Dobar fudbal prikazali su rivali na prepunom Stamford Bridžu, a posebno je dobra igra viđena u prvom poluvremenu. Arsenal je odigrao defanzivno možda najbolju utakmicu ove sezone, a nije imao sreće tokom prvog poluvremena da dođe u vođstvo pošto je imao nekoliko izglednih prilika.

SRBIJA - SLOVENIJA (tip bezh 1, kvota 1,80) - rezultat 85:93

Nije kome je namenjeno, već kome je suđeno... Košarkaši Srbije nisu uspeli da se domognu evropskog trona, pošto su izgubili poslednju bitku od Slovenije. Zapravo, Zmajčeki su ove nedeljne večeri u Istanbulu bili tim koji je više zaslužio zlatnu medalju – 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18). Držala se Srbija koliko je mogla, zapeo je Stefan Jović iz petnih žila i vukao nogu preko granice bola, Bogdan Bogdanović je pokušao da izostanak prvog plejmejkera nadomesti, dok je porciju njegovih šuteva uzeo Marko Gudurić, za njim je pokušao Vasilije Micić. Ali, lančana reakcija nije imala željeni rezultat. Jednostavno, Srbija trku sa slovenačkim košarkaškim majstorima nije mogla da dobije, posebno jer nikako nije mogla da iskoristi veliku centarsku prednost. I kao takva bila je jako blizu trijumfa, praktično na samo dva dobra poseda. Bogdan Bogdanović je bio najefikasniji igrač Srbije sa 22 poena, te pet asistencija i četiri skoka, dok je Milan Mačvan imao 18 poena. Da se takav ishod, ipak, ne dogodi, potrudio se neustrašivi kapiten Zmajčeka Goran Dragić. Odigrao je plejmejker Slovenije poluvreme za anale, onda i utakmicu života u nacionalnom dresu i istu završio sa 35 poena.

