REZZIME DANA (nedelja): Benevento, gde baš sad da ne izgubiš?

Pogledajte ko vam je 3. decembra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

INTER - KJEVO (tip 1, kvota 1,37) - rezultat 5:0

Najigraniji par dana je prošao! Nerazuri su uraganskom igrom za sat vremena deklasirali Kjevo i puni samopouzdanja dolaze na megdan šampionu Juventusu naredne subote. Inter je pružio fenomenalnu paritju protiv Letećih magaraca i mogao i ubedljivije da slavi. Tandem Ikardi - Perišić je rasturio odbranu gostiju iz Verone. Šansa da preuzmu prvo mesto uoči derbija je očigledno bilo dovoljan motiv za Spaletijeve momke da se razlete po terenu.

BRAGA - PASOŠ FEREIRA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

Braga gazi! Ekipa Abela Fereire zabeležila je i sedmu pobedu na poslednjih osam utakmica u tamošnjoj Primeiri, a poslednja u nizu poražena je Pasoš Fereira koja se dobro držala do 70. minuta, ali je onda sa igračem manje doživela prilično ubedljiv poraz. To što su gosti od 65. minuta igrali bez isključenog Mateusa Silve ne umanjuje zasluge domaćina za osvojene bodove ove večeri. Braga je napadala od početka do kraja utakmice.

FENERBAHČE - KASIMPAŠA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 4:2

Fenerbahče je na svom terenu savladao Kasimpašu i sada se najozbiljnije uključio u trku za titulu, gde ga čekaju tri gradska rivala - Bašakšehir, Galatarasaraj i Bešiktaš. Ovo je žuto-plavima bila četvrta uzastopna pobeda u svim takmičenjima. Ipak, nije sve išlo tako glatko. Fener je poveo u 26. minutu golom Romana Nojštedera, ali su gosti izjednačili u nadoknadi prvog poluvremena preko Bernarda Mensaha. A onda je na scenu u drugom poluvremenu stupio brazilski vezista Žulijano. Najpre je u 49. minutu vratio prednost domaćinu, a onda ga je duplirao 13 minuta kasnije i odredio pitanje pobednika.

SAMPDORIJA - LACIO (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 1:2

Šest pobeda u šest mečeva je do večeras imala Sampdorija na svom Marasiju. Bila je na pragu i sedme, ali je Sergej Milinković Savić uspeo što nije niko od početka sezone u Seriji A. Ne samo da je spasao Lacio poraza, veću su njegova dva poteza donela Nebeskoplavima veliki preokret u poslednjih deset minuta i pobedu od 2:1 protiv Dorije. Đampaolov tim je možda i najprijatnije iznenađenje šampionata, ali večeras nije mogao da zaustavi raspoloženog Srbina. Ne bi bilo nezasluženo da je domaćin uzeo bod, ali isto tako ni Lacijeva pobeda nije nezaslužena.

FCSB - JUVENTUS B. (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 4:0

FCSB je prekinuo crni niz. Posle tri poraza, najtrofejniji rumunski klub pobedio je na svom terenu malog gradskog rivala Juventus sa 4:0 u meču 20. kola Lige 1. Manje-više je domaćin rutinski došao do pobede, ali su golovi pali tek u drugom poluvremenu. Ipak, potez večeri izveo je Konstantin Budesku koji je u 90. minutu golom iz kornera postavio konačan rezultat.

KAEN - LION (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:2

Pobeda u Kaenu odrađena je na rutinski način, pa se ekipa Bruna Ženesija sada nalazi na drugom mestu. Lion je odlično otvorio utakmicu, poveo ranim golom Kornea, a na isti način gosti su započeli i drugo poluvreme, kada je Marijano duplirao prednost. Nakon toga je usledila prava revija promašaja gostujućeg tima, u promašajima su se nadmetali Depaj, Fekir i Feri, a onda je Santini smanjio rezultat u 90. minutu i nastala je prava panika u Kaenu.

PRECRTANO:

HETAFE - VALENSIJA (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 1:0

Punih 65 minuta imala je igrača više. Punih 65 minuta kružila oko kaznenog prostora Guajte. I na kraju nije uspela. Valensija je u 14. kolu Primere pretrpela prvi poraz u ovoj prvenstvenoj sezoni, iako joj je isključenje Maura Arambarija već u 25. minutu raščistilo put do pobede. Umesto da su iskoristili kiks Barselone u meču sa Seltom i lideru prišli na samo dva boda zaostatka, razlika između prvog i drugog na tabeli porasla je na pet koraka. Hetafe je sa igračem manje slavio.

BENEVENTO - MILAN (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 2:2

Ovo nije ni senzacija, ovo je od senzacije jače! Benevento je osvojio prvi bod u ovogodišnjem izdanju Serije A i to na kakav način. Milanu je izmigoljila pobeda u petom minutu sudijske nadokande, pošto je posle prekida u šesnestercu gostiju najbolje reagovao golman Veštica Alberto Brinjoli za konačnih - 2:2. Za nevericu! Za istoriju! Prava egal utakmica viđena je u prvom poluvremenu, jeste Milan imao više od igre, ali... Nekoliko promašaja gostiju u drugom delu dalo je krila fudbalerima Beneventa, koji su u petom minutu nadoknade doveli svoje pristalice do ekstaze.

MONPELJE - MARSELJ (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 1:1

Fudbaleri Olimpika iz Marselja osvojili su bod na gostovanju Monpeljeu (1:1) u poslednjem meču 16. kola francuske Lige 1 i ponovo došli na deobu drugog mesta na tabeli sa Lionom i Monakom. Monpelje je uspeo da postigne i drugi gol tri minuta pre kraja utakmice, strelac je bio Sulejman Kamara, ali ga je glavni sudija poništio posle konsultacija sa pomoćnik zbog nedozvoljene pozicije Hiltona koji je direktno uticao na igru.

PARTIZAN - VOJVODINA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:1

Činilo se da će Partizan iskoristiti kiks Crvene zvezde i primaći se najvećem rivalu u trci za titulom, ali je u derbiju 20. kola Superlige osvojio samo bod. Preciznije, Vojvodina ga je uskratila za dva i šok terapiju u vidu promene trenera naplatila remijem na Topčiderskom brdu. Sve do pred kraj činilo se da će to biti het-trik minimalnih, ali i te kako vrednih pobeda Partizana nad Vojvodinom. Taj poen Lalama je doneo Damir Kojašević, koji je u 86. minutu iskoristio prvi ovosezonski kiks Vladimira Stojkovića.

