REZZIME DANA (nedelja): Ko je sad kriv, Bavarci?

Pogledajte ko vam je 1. oktobra doneo novac, a ko vas je prodao...

Veličina slova A A A

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

ARSENAL - BRAJTON (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 2:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Rutinskih 2:0 i četvrta Arsenalova pobeda na četiri ligaške utakmice na Emirejtsu. Kako je izgledalo posle onih uzastopnih poraza na gostovanjima kod Stouka i Liverpula sada je i dobro. Pobedu nad Brajtonom doneli su im golovi Naća Monreala i Aleksa Ivobija, ali je i danas bilo jasno da je Aleksis Sančez centralna figura ovog tima, verovatno jedini vanserijski fudbaler koga Venger ima na raspolaganju. Jer ako je Monrealov gol posledica totalne dominacije domaćeg tima, te konfuzije u Brajtonovoj odbrani, Ivobijev pogodak je bio Sančezov dar. Ivobi je tu bio samo da Aleksisova štikla ne propadne. Greh bi bio.

LACIO - SASUOLO (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 6:1

Sasuolu nije trebalo da razljuti Lacio u Rimu, jer je nakon gola Berardija sa bele tačke u 27. minutu doživeo pravu katastrofu na Olimpiku. Rimljani su do izjednačenja stigli tek u nadoknadi vremena zahvaljujući Luisu Albertu, ali je onda kranulo pravo rešetanje gola Andree Konsiljija. De Fraj, pa opet Alberto, zatim dva gola Parola i na kraju pečat od strane Ćira Imobilea sa bele tačke.

KLUB BRIŽ - GENT (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:1

Gosti su pružili snažan otpor, no to nije bilo dovoljno za više od časnog poraza. Briž je tako dodatno uvećao prednost u odnosu na Anderleht koji posle devet kola zaostaje ogromnih 12 bodova. Čak i u Belgiji, gde se bodovi dele pred ulazak u plej-of, ova prednost mogla bi da bude ključna u borbi za titulu. Glove za tim hrvstakog stručnjaka Ivana Leka postigli su Nigerijac Denis i mladi ofanzivni bek Dion Kols. Strelac za Gent bio je Kubo.

BENEVENTO - INTER (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 1:2

Inter ne igra onako kako bi želeli njegovi navijači, koji postaju ozbiljno nervozni, ali tri sa gostovanja u Beneventu su u rukama ekipe Lučana Spaletija, koja je i dalje na samo dva boda udarljenosti od Napolija. Najzaslužniji za tri vredna boda Nerazura bio je izuzetno raspoloženi Marcelo Brozović, koji je prvo namestio gol hrvatskom vezisti, a onda je nekadašnji igrač Dinama iz Zagreba sjajnim udarcem iz slobodnog udarca duplirao vođstvo svog tima.

PRECRTANO:

HERTA - BAJERN (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 2:2

Bajern je u kanalu, a moraće dosta toga da se uradi kako bi se to promenilo. I ne vredi što je Karlo Anćeloti "platio glavom", serija slabih rezultata nastavljena je i u nedelju i to gostovanju Herti u nemačkoj prestonici. Utakmica na Olimpijskom stadionu završena je bez pobednika, a Bajern je prokockao dva gola prednosti. To se ovakvom kluba zaista retko dešava.

EVERTON - BARNLI (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 0:1

Skupoceni Everton, u koji je uloženo preko 160.000.000 evra, poražen je od ubice velikih, sjajnog tima Šona Dajša (0:1), koji je posle pobeda nad Čelsijem i remijima sa Totenhemom i Liverpulom, uzeo meru još jednom favoritu predviđenom za vrh tabele. Za iznenađenje se pobrinuo Irac Džef Hendrik posle lepe akcije i asistencije Stivena Vorda matirao Pikforda i obradovao gostujuće navijače. Taj gol došao je nakon što je idealnu šansu za domaćine posle nekoliko uvodnih minuta propustio skupoceni Gilfi Sigurdson.

BEŠIKTAŠ - TRABZON (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:2

Šta se dešava sa Bešiktašom? Da li je zamor materijala, ili je igračima turskog prvaka teško da nađu pravu motivaciju posle dobrih igara u Ligi šampiona? Nakon poraza od Fenerbahčea (1:2), Bešiktaš je prosuo bodove u malom derbiju sa Trabzonom. Dva puta je vodio Bešiktaš na svojoj Vodafon Areni, dva puta bila u prednosti, ali ni to nije bilo dovoljno da se Trabzonu uzme mera i dođe do sigurnih bodova. Prvo je Taliska iskoristio asistenciju Rajana Babela kako bi u ranoj fazi utakmice doveo crno-bele u vođstvo majstorskim potezom, da bi Oldžaj Sahan nedugo zatim poravnao račune.

ATALANTA - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,82) - rezultat 2:2

Sve je bilo na strani Stare dame u prvom poluvremenu. Za samo tri minuta šampion Italije je došao do ubedljive prednosti. Centralna ličnost u ovom delu utakmice bio je Federiko Bernardeski. Najpre je u 21. minutu načeo domaćina, a tri minuta kasnije asistirao je Gonzalu Iguainu za 2:0. Činilo se da Atalanti nema spasa, a onda je Boginja provincije uzvratila preko Kaldare, a u drugom poluvremenu izjednačenje je doneo Kristante. Prethodno je Juventus postigao treći gol u 58. minutu, ali ga je sudija Damato, nakon gledanja usporenog snimka, poništio pola minuta kasnije jer je pogotku Mandžukića prethodio prekršaj Stefana Lihtštajnera. A šest minuta pre kraja utakmice opet velika polemika na terenu, pogađate - ponovo je bila uzrok sporna situacija i upotreba video tehnologije. Bilo kako, dosuđen je penal za Juve, ali je Beriša pročitao Dibalu.

CSKA - UFA (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 0:0

Nešto se dešava sa moskovskim Armejcima. Na porazu od Mančester junajteda niko ne može da im zameri, ali kada su u pitanju podbačaji u ruskom prvenstvu. CSKA je ponovo prosuo mleko i ponovo nije uspeo da zatrese mrežu rivala. Stvorio je i malo šansi, baš kao i prošle sedmice u sudaru sa Dinamom. Dovoljno da Ufa osvoji bod na teškom gostovanju. Danas je živu glavu u glavnom gradu Rusije izvukla Ufa. Ekipa Viktora Gončarenka ostala je bez šuta u okvir gola tokom prvog poluvremena. To je bila samo još jedna potvrda da su Armejci u velikoj ofanzivnoj krizi.

NJUKASL - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 1:1

Svaka čast na brzini, pa i na opredeljenju da se 90 minuta nasrće na protivnički gol, ali ako Jirgenu Klopu nešto nedostaje ne bi li se makar upustio u šampionsku trku to je onda rasan špic koji garantuje 20 golova po sezoni. Bez njega, previše tereta padne na leđa Filipea Kutinja, a koliko god da je Brazilac dobar u Premijer ligi jednostavno ne može sam. Na gostovanju na Sent Džejms Parku postigao je Brazilac još jedan prelep gol, ali njegovi saigrači - kao i obično - nisu bili šuterski raspoloženi, pa je Njukasl izvukao bod. Nezasluženo ako ćemo da pričamo bajke o tome kako se fudbal igra zarad lepote igre. Njukasl skoro da nije imao napadačke ambicije.

(FOTO: Action Images)