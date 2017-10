REZZIME DANA (nedelja): Pajac je za sve kriv!

Pogledajte ko vam je 8. oktobra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

EMPOLI - FOĐA (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:1

Empoli se dokopao liderske pozicije Serije B trijumfom nad Fođom. Posle očajnog prvog poluvremena, koje rivali kao da su prespavali, domaćin je u nastavku jurnuo na gol gostiju. Fođa se držala petanestak minuta, a drugi put je kapitulirala neposredno pošto je na teren ušao Nikola Ninković, nekadašnji igrač Partizana i Đenove, koji je asistirao za gol. Do kraja je viđen po gol na obe strane.

POLJSKA - CRNA GORA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:2

Prepun stadion u Varšavi je pozdravio svoje miljenike i proslavio plasman u Rusiju, a žurka je začinjena pobedom nad Crnom Gorom. Svesni da imaju samo teoretsku šansu, Crnogorci su u Varšavi zaigrali u kombinovanom sastavu, šansu su dobili rezervisti i bili nadomak remija kada su u finišu meča ekspresno nadoknadili deficit od dva gola. Međutim, crnogorska odbrana nije izdržala do kraja... Levandovski je u 85. minutu prestigao Ronalda na čelu liste strelaca celih kvalifikacija i 16. golom u ovom ciklusu vratio Poljake u vođstvo. Pobedu Poljske je autogolom zapečatio Zvezdin bek Filip Stojković.

LITVANIJA - ENGLESKA (tip 2, kvota 1,22) - rezultat 0:1

Englezi su odavno osigurali plasman na Svetsko prvenstvo, ali u Litvaniju nisu došli turistički. Selektor Sautgejt znatno je promešao karte, pružio priliku igračima koji je nisu previše dobijali, ali rezultat nije stavio u drugi plan. Albion je preko Harija Kejna u 27. minutu sa penala načeo domaćina, a pored brojnih prilika Ostrvljana ispostavilo se da je to bio konačan rezultat.

EGIPAT - KONGO (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 2:1

Činilo se da će se utakmica završiti bez pobednika, da velika žurka u Aleksandriji neće biti upotpunjena zlatnom pobedom, ali Mohamed Salah je mislio drugačije. Dobio je Egipat jedanaesterac u poslednjim sekundama utakmice, Salah je preuzeo odgovornost u svoje ruke, stavio loptu na kreč, dobro osmotrio ponašanje Barela Muka, a onda ispalio hitac koji je Egipat lansirao u Rusiju. Stadion je eksplodirao! Posle 28 godina Faraoni će zaigrati na Mundijalu.

ČSK PIVARA - RADNIČKI PIROT (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:1

Do očekivane pobede je došao ČSK Pivara protiv Radničkog - 2:1. Očajni Piroćanci ostaju zakucani na dnu tabele sa samo jednim osvojenim bodom iako su danas čak i poveli preko Dimitrova u osmom minutu. Ipak, ČSK je izjednačio do poluvremena preko Popovića da bi pobedu doneo Rakić u 71. minutu.

OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA (tip bezh 2, kvota 1,30) - rezultat 73:82

Uoči novog evroligaškog početka i odlaska na noge Žalgirisu Crvena zvezda nastavila je seriju pobeda u regionalnom takmičenju i to na teškom gostovanju Olimpiji. S tim da je izostanak Džejmsa Feldina dobrano zabrinuo navijače branioca triple krune. Ključni momenat zbio se u finišu prvog poluvremena, kada se Crvena zvezda trgla iz letargije i pošla ka velikom preokretu, seriji 14:4, što je samo najavilo pobedu beogradskog sastava.

PRECRTANO:

PERUĐA - PRO VERĆELI (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:5

Najigraniji par dana nije zaokružen! Nije bio ni blizu poslaska. A, za sve je kriv vezista Peruđe, Hrvat Marko Pajac. U prvom minutu nadoknade prvog poluvremena zaradio je isključenje, pa je domaćinu dodatno bio otežan posao usled rezultatskog minusa. Peruđa je stigla do izjednačenja, ali je sve otišlo dođavola u poslednjih dvadesetak minuta, kada je Pro Verćeli čak četiri puta zatresao mrežu Peruđe.

DANSKA - RUMUNIJA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:1

Danska nije gledala šta se dešava u Poljskoj već se sam potrudila da obezbedi baraž. Danci su odigrali 1:1 sa Rumunijom na svom terenu što im je bilo dovoljno za drugo mesto, ali i da iznegnu sudbinu najgore drugoplasirane reprezentacije u kvalifikacijama. Eriksen je iz penala posle sat vremena igre doveo Dansku u vođstvo. Ipak, bez pobede ih je u 88. minutu ostavio Ćiprijan Deak kojeg je novi selektor Kozmin Kontra vratio u reprezentaciju Rumunije.

LIVORNO - ARECO (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:1

Mogao je na čelo, ali nije računao na uporni Areco. Livorno je upao u sopstvenu zamku unapred videvši sebe na liderskoj poziciji, ali ga je osokoljen pobedama u minula dva vikenda osujetio Areco. Domaćin je poveo u 13. minutu, navaljivao do odlaska na pauzu, a potom rešio da čuva rezultat i loptu prepusti rivalu. To ga je koštalo primljenog gola u 67. minutu.

METALAC - PROLETER NOVI SAD (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:2

Novosađani su potpuno zasluženo došli do trijumfa u Gornjem Milanovcu. Poveli su pošto je Miljan Mirosavljev postigao lop gol glavom posle prekida u 11. minutu, ali je njihova radost trajala kratko. Samo dva minuta kasnije je Vinsent Eze pao u kaznenom prostoru gostiju, a sudija Manojlović je prestrogo pokazao na belu tačku. Isusni Anđić je bio siguran sa 11 metara. Ipak, Proleter je do zaslužene pobede pobede stigao već u 20. minutu. Ovoga puta je Eze skrivio penal, a Novaković je sa bele tačke vratio goste u vođstvo i postavio konačan rezultat. Mogao je Proleter i do ubedljivije povede da je iskoristio neku od mnogobrojnih šansi.

