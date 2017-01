REZZIME DANA (nedelja): Prošli ziceri na Čelsi, Totenhem i Milan, Lacio se izvukao u 90! Ubice su Barsa i Liverpul

Pogledajte ko vam je 8. januara doneo novac, a ko prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Mi smo u našoj redovnoj rubrici Predlozzi i tipovanja od fikseva dana uhvatili samo dvojku na Olimpijakos protiv Ksantija, dok su nas izdali Liverpul (očekivali smo goleadu) i Barselona. Od „jačih“ kvota pogodili smo keca na Betis, ne i golove na obe strana na susretu Sasuolo - Torino. Takođe, pogrešili smo što smo sumnjali u Inter, koji je slavio u Udinama.

Vi ste bili daleko uspešniji. Tipovali ste ovako...

ZAOKRUŽENO

MILAN - KALJARI (tip 1, kvota 1,35), rezultat 1:0

Mučio se Milan, ali je na kraju uspeo da slomi Kaljari! Ko bi rekao da će Rosoneri imati ovoliko težak zadatak, s obzirom na to da Kaljari ima odbranu bušnu kao švajcarski sir… Ipak, ekipa sa Sardinije zamalo da odnese bod sa San Sira, odnosno ceo plen, pošto joj je poništen gol u drugom poluvremenu. Kako bilo, Karlos Baka je pogotkom u 88. minutu na proigravanje Đanluke Lapadule, koji je odradio ogroman posao kod ovog gola, obradovao navijače Milana. Naravno, i mnogo vas koji ste slatko zaokružili keca. Pošteno ste izgrickali nokte zbog Rosonera, ali se na kraju isplatilo.

JUVENTUS - BOLONJA (tip 1, kvota 1,22), rezultat 3:0

Sa Juveom nema zime, pogotovo kada igra kod kuće. Bjankoneri su se potrudili da što pre odrade posao za vas. Gonzalo Iguain je na maestralno proigravanje Miralema Pjanića doveo domaćina u vođstvo u sedmom minutu, a Paulo Dibala je iz penala povisio prednost Juvea na 2:0 pred kraj prvog poluvremena. I tu je već sve bilo jasno. Možda su neki pomislili da će Juve u drugom delu povući ručnu, ali đavola! Iguain je zakopao Bolonju svojim drugim golom u 54. minutu. Kao što rekosmo, nema brige sa Juveom...

LACIO - KROTONE (tip 1, kvota 1,27), rezultat 1:0

Lacio slavi Ćira Imobilea! A i svi vi koji ste verovali Rimljanima. Posebno zahvalan nekadašnjem napadaču Peskare, Torina i Dortmunda treba da bude Lukas Bilja, koji je u prvom poluvremenu pogodio prečku iz penala. Zapeo je Argentinac, ali nije uspeo da zatrese mrežu. Imobile se poput lisice ušunjao u kazneni prostor Krotonea i doneo pobedu svom timu. Sve u svemu, kec je zaokružen, ali ste mnogo strepeli do samog kraja.

ĐENOVA - ROMA (tip 2, kvota 1,85), rezultat 0:1

Ako je neko verovao da će Roma lako obaviti posao protiv Grifona, dobro se prevario! Đenova se držala u prvom poluvremenu, zatvorila sve prilaze golu, ali je "zahvaljujući" nesrećnom Armandu Icu, koji je smestio loptu u svoj gol, kapitulirala u 36. minutu. Za vas je najbitnije da je dvojka zaokružena, a sad kako... Manje je važno. Zar ne?

TOTENHEM - ASTON VILA (tip 1, kvota 1,25), rezultat 2:0

Ko to kaže da Totenhem ne može bez Harija Kejna? U redu, mučili su se Pevci u prvom poluvremenu sa Aston Vilom, ali se u drugom delu videlo koji tim je kvalitetniji. Prvo je Ben Dejvis u 71. minutu krunisao sjajnu akciju Hjon-Min Sona, Dele Alija i Žorža Kevina N'Kudua, a pobedu Pevaca potvrdio je pomenuti Son desetak minuta kasnije. Liverpul nije uspeo sa rezervistima, ali Totenhem jeste. I svaka mu čast na tome.

ČELSI - PITERBORO (tip 1, kvota 1,12), rezultat 4:1

Lako i efikasno! Tako je to sa londonskim Plavcima ove sezone. Poveo je Čelsi preko Pedra, koji je u 18. minutu "skinuo paučinu" sa gola Piterboroa. Na 2:0 je pred kraj poluvremena povisio Miši Batšuaji i već tada ste mogli da dignete sve četiri uvis. Ipak, Plavci su se potrudili da ne otaljaju posao, pošto su gostima smestili još dva komada. Utešni gol za goste postigao je Tom Nikols. Imao je Čelsi još šansi, ali dovoljno je i ovo.

SELTA - MALAGA (tip 1, kvota 1,80), rezultat 3:1

Konačno je svanulo Selti! Nije tim iz Viga znao za pobedu tri kola (dva poraza i remi), ali mu je očajna Malaga dobro poslužila za dizanje forme. Sa druge strane, gosti ne mogu da se povežu ni sa novim trenerom Marselom Romerom. Domaće je u vođstvo doveo Jago Aspas u sedmom minutu. Sledeći gol smo videli tek na isteku časa igre kada je pogodio Danijel Vas, a u strelce se upisao i Andreu Fontas u 73. minutu. Vas je do kraja susreta pogodio i svoju mrežu u 86. minutu , no to nije uticalo na zaokruživanje keca. Lagana pobeda.

PRECRTANO

LIVERPUL - PLIMUT (tip 1, kvota 1,15), rezultat 0:0

Obruka se Liverpul! Napadali su Redsi, imali 25 udaraca ka golu, bolji posed lopte (75 odsto) od slabašnih južnjaka, ali ništa od golova. Jirgen Klop je izveo rezervnu postavu i to mu se osvetilo. Činilo se da je Liverpul ponovo uhvatio zalet pobedom protiv Mančester Sitija, ali se sa dva remija vratio nekoliko koraka unazad. Preračunao se nemački stručnjak poslavši najmlađi tim Liverpula u istoriji da se obračuna sa Plimutom. Šteta...

BILBAO - ALAVES (tip 1, kvota 1,60), rezultat 0:0

Alaves je odoleo Bilbau! Kao pre 11 godina kada je, takođe, bilo 0:0. Niko ne može da vas krivi što ste odigrali keca. Verovali ste da će Bilbao na krilima onog trijumfa nad Barsom uspeti da samelje i Alaves u baskijskom derbiju, ali očigledno je da su se ispucali protiv Blaugrane. Aric Aduric ovoga puta nije bio raspoložen i, nažalost - ništa od keca ili što bi naš narod rekao - ćorak. Više sreće drugi put...

VILJAREAL - BARSELONA (tip 2, kvota 1,50), rezultat 1:1

Barsa ima da sanja Viljareal! Žuta podmornica je u martu minule godine uspela da ukrade bod Barsi, a sada zamalo sva tri! Viljareal je od samog početka pokazao da neće da se brani, bilo je tu šansi na obe strane, ali je do vođstva prvi došao domaćin nakon kombinacije Alešandrea Pata i Nikole Sansonea. Barsa je napadala, stezala obruč, utisak je da je i oštećena za dva penala, no slaba vajda od toga. Doduše, Lionel Mesi je doktorskim slobodnjakom poravnao rezultat, ali džabe kad nije došla dvojka. Viljareal je po ko zna koji put demonstrirao da ima čvrstu i nezgodnu odbranu.

