REZZIME DANA (nedelja): Zenit je sve upropastio

Pogledajte ko vam je 15. oktobra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

VVV VENLO - PSV (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 2:5

Najigraniji par dana je zaokružen! VVV je video moćni PSV! Velikan iz Ajndhovena častio je protivnika „petardom“ i nastavio siloviti niz pobeda! Posle 7:1 Utrehtu i 4:0 Viljemu II PSV je razbio VVV Venlo. U odsustvu najboljeg strelca Lozana, Gaston Pereiro je iskočio u prvi plan, s tim da mu je Jirgen Lokadija bio savršena podrška u napadu na nova tri boda.

FENERBAHČE - MALATIJA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:1

Plavo-žuti su na svom stadionu savladali novajliju u Superligi, Malatiju u utakmici osmog kola i približili se ekipama iz gornjeg doma. Odmah na startu utakmice Fenerbahče je stavio gostima do znanja da su došli u njegovu kuću. Za samo dva minuta domaćin je stigao do ubedljive prednosti. U petom minutu mrežu Malatje zatresao je Tufan, a onda je to isto uradio i Đulijano. Sve je bilo jasno u 28. minutu kada je Ali Kaldirim povisio na 3:0. Poraz gostiju donekle je ublažio Altintas pogotokom dvadesetak minuta pre kraja.

FJORENTINA - UDINEZE (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:1

Posle tri utakmice posta konačno vedriji dani i za Fjorentinu. Ekipa Stefana Piolija upisala je treću ovosezonsku pobedu u Seriji A, za koju se pobrinuo sjajni Siril Tero. Iskusni francuski napadač bio je danas koban po svoj bivši tim Udineze, koji je častio sa dve lopte u mreži. Ne bi bilo nepošteno reći da je Fjorentina "ubila" Zebre, posebno u prvom poluvremenu kada su stativa i solidni golman Albano Bizari sačuvali Udineze katastrofe.

BOLONJA - SPAL (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:1

Lepo raspoloženje raste u Bolonji. Tim je u odličnoj formi, a danas je na Renato Dal'Ari bez većih problema savladao SPAL sa 2:1. Prvo je Poli ugurao loptu skoro sa gol linije, a onda je Salomon očajnom intervencijom pogodio sopstvenu mrežu. Za utehu gostima ostaje prelep gol Antenućija u finišu meča...

RADNIK - PARTIZAN (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 0:2

Radnik je bio taj koji je većim delom utakmice napadao, dok su se gosti iz Beograda uglavnom branili i čekali prostor da u ofanzivu krenu iz kontre. Da je u pitanju neka evropska utakmica to bi bilo i razumljivo, ali Partizanov renome prosto zabranjuje takvu igru u duelu sa Radnikom. Braniti se na katastrofalnom terenu u Surdulici nije bilo mnogo teško. Teško da fudbal u takvim uslovima može da bude dobar, ali ono što smo danas gledali u Surdulici ispod je svakog nivoa. Međutim, za Partizan najbitnije, golovi Sejdube Sume i Zorana Tošića, oba sa penala, bili su dovoljni za pobedu.

INTER - MILAN (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 3:2

Sjajan milanski derbi, het-trik Maura Ikardija i pobeda Intera nad Milanom od 3:2! Dva puta je Milan stiztao do izjednačenja, ali treći put nije mogao pošto mu je Ikardi presudio golom iz penala u 90. minutu posle neverovatno glupog poteza Rikarda Rodrigeza. Interov kapiten je večeras tri puta bio u šansi da postigne gol i sva tri puta je potvrdio da je strelac od rase i klase. Nešto što Milanu nedostaje. Inter je bio bolji za nijansu u dosadnom, prvom poluvremenu. Milan je bio bolji u vatrenom, drugom poluvremenu. Ali Inter je svoje šanse uglavnom iskoristio i nije pravio gluposti kakve su pravili Rodrigez, Bilja, Bonući i ostali Milanovi igrač zaduženi za defanzivu.

PRECRTANO:

ZENIT - ARSENAL TULA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 0:1

Zenit nije iskoristio današnji poklon Lokomotive i šansu da se osami na čelu tabele Premijer lige sa pet bodova prednosti, već je prošao još gore od prvog pratioca iz Moskve. Najskuplji tim Rusije je doživeo prvi potaz u sezoni pošto je na svom terenu izgubio od Arsenala iz Tule. Arsenal je do danas osvojio samo četiri boda u gostima, predstavlja jedan od slabijih timova u ligi, ali je protiv Zenita uspeo da sačuva mrežu, dočeka šansu iz kontre i iskoristi jednu vrednu pobede.

LEVERKUZEN - VOLFZBURG (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 2:2

Dva puta je Leverkuzen vodio, dva puta je Volfzburg uspevao da se vrati. Domaći igrači bili su pod dodatnim pritiskom, jer je skaut Barselone došao na Baj Arenu da prati ofanzivce Farmaceuta. Brant je bio strelac prvog gola za Leverkuzen, prekinuvši tako post od čak 533 dana bez gola u bundesligaškim utakmicama, ali je odmah uzvratio Origi. Alario je vratio prednost domaćinu, a savršen dan u Leverkuzenu pokvario je Blažčikovski u 69. minutu. Četvrti remi Volfzburga u nizu. I ostanak Bajera u donjem domu.

STRAZBUR - MARSELJ (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 3:3

Strazbur je samo želeo da skupo proda kožu, eventualno stigne do boda... I uspeo je, a umalo da dođe do celog plena protiv Marselja. Gosti su poveli u ranoj fazi, a potom je domaćin izjednačio, a isti scenario viđen je i početkom drugog poluvremena. Ipak, Strazbur je 15 minuta pre kraja stigao do preokreta, a tek onda Marselj je krenuo svim silama ka golu rivala. Inicijativa se isplatila minut pre kraja kada je Mitgroglu izvukao bod.

KLUŽ - BOTOŠANI (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:0

Železničari iz Kluža su se okliznuli na svom terenu i odigrali mršavih 0:0 protiv Botošanija u utakmici 14. kola rumunske Lige 1. Lider šampionata tako nije iskoristio priliku da se još više odlepi od prvog pratioca, FCSB. Nije Kluž ni briljirao večeras, a Botošani se dobro držao u odbrani, pa je na kraju i zaslužio da odnese bod sa stadiona Konstantin Radulesku.

