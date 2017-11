REZZIME DANA (petak): Kečevi su dobro dolazili, ali iksevi su kvarili sreću

Evo ko je prodao, a ko ispoštovao 24. novembra

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

Gent - Muskron (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 3:1

Klub našeg Stefana Mitrovića je ulepšao veče pozamašnoj sportsko-kladilačkoj bratiji. Pobedom od 3:1 prošao je kec na koji je većina igrala i to bez ikakvih problema. Gent je nije vodio samo u periodu između 33. i 39. minuta kada su gosti izjednačili.

AZ -- Tvente (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Kao što se i očekivalo AZ je pred svojim navijalima bez većih problema završio posao sa slabašnim Tventeom u prvoj utakmici 13. kola Eredivizije. Sa ova tri boda tim iz Alkmara će makar na dva dasna preuzeti drugo masto na tabeli ispred Ajaksa, ali i dalje ispod PSV-a.

Selta - Leganjes (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 1:0

Nije bio lak prolaz para, ali s obzirom da se radi o ovako dobroj kvoti vredelo je čekati. Mučio se tim iz Viga, ali je sve olakšao Jago Aspas pogotkom s jedanaest metara u 27. minutu. Gost je probao do izjednačenja u nastavku, ali nije uspeo.

Fenerbahče - Himki (tip bezhen 1, kvota 1,20) - rezultat 71:67

Malo ko se u Istanbulu zabrinuo kada je procurela vest da je Kostas Slukas otpao zbog bola u kuku. Fenerbahče je u duel sa “skorojevićima“ iz Himkija ušao pun samopouzdanja. Imao je sigurno Žoc šta da prigovori svojim igračima koji se se na kraju meča opasno kockali sa konačnim rezultatom.

Proleter NS - Inđija (tip 1, kvota 1,42) - 1:0

Na novosadskoj Slanoj bari danas je odigran mali vojvođanski derbi Srpske lige u kojem je domaći Proleter NS sa 1:0 savladao Inđiju. Ali zamalo i ovaj par nije doneo mnoge žrtve među Mozzartovima majstorima sportskog klađenja pošto je Aleksandar Andrejević uspeo da ih spase golom u 84. minutu meča.

Nim - Burž Peronas (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:0

Kec koji je možda i najlakše prošao ovog petka. Burž jednostavno nije mogao protiv kvalitetnijeg i raspoloženijeg Nima, potencijalnog člana Lige 1 od naredne godine. Ovom pobedom Nim je preuzeo drugo mesto u Ligi 2, makar dok glavni rivali, Lorijan i Ajačio ne odigraju svoje mečeve 16. kola.

PRECRTANO:

Sent Etjen - Strazbur (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:2

Uh, bio je ovo težak meč za praćenje. Sent Etjen je dva puta dolazio u prednost protiv Strazbura, ali je isto tako gost uspevao da se vraća. Etjen je poveo s 2:1 golom Mone Pakea u 56. minutu, ali je Martin doneo gostima bod pogotkom s penala u 63. minutu. Tako je ostalo do kraja meča.

Union B. - Darmštat (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:3

Belrinski Union je lako mogao da izgubi, ali ga je Rozental autogolom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena. Nažalost, nije spasao i mnogo vas koji su verovali u tim iz nemačke prestonice koji je uglavnom dominirao tokom ovog veoma intersasntnog susreta na kojem je viđeno čak šest golova.

Hanover - Štutgart (tip 1, kvota 2,50) - rezultat 1:1

Jaka kvota na keca trebala je odmah da vas upozori da je situacija "klimava" Tkao se nažalost i isopstavilo pošto su Hanpver i Štutgart odigrali 1:1. Gosti su poveli u 24. minutu preko Asanoa, ad bi Filkrug sa bele tačke doneo konačan rezultat. Domaćin nije imao snage da preokrene meč u svoju korist.

Vest Hem - Lester (tip 1, kvota 2,75) - rezultat 1:1

Nije da nije bilo prilika, ali je na kraju samo bod mogao da zadovolji Čekićare. Lester je poveo pogotkom Olbrajtona u osmom minutu i delovalo je da neće biti ni šanse da prođe ovaj par. Ipak, Kujate je doneo izjednačenje domaćem timu golom posle prekida, a iz sličnih šansi je Vest Hem mogao da pobedi. Ali i izgubi. Na kraju - remi.

