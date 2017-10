REZZIME DANA (petak): Crni Bešiktaš

Pogledajte ko vam je 13. oktobra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

ŠTUTGART - KELN (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:1

Keln je igrao u Štutgartu, stvorio solidan broj dobrih prilika i ponovo je pao. Jarčevi su prokleti. Pokazao je to i ovaj petak 13., pošto je protinik Crvene zvezde u Ligi Evrope ispustio remi u 94. minutu susreta u Kelnu. Preko Akola Štutgart je došao do trijumfa. Svemu je prethodila kontroverzna scena. U 88.minutu posle starta Kaminskog nad Girasuom arbitar Kortus je pokazao na belu tačku. Činilo se da će Keln imati ogromnu šansu da u 90.minutu dođe do preokreta i prvog trijumfa. Međutim, posle pregledanog snimka sudija je preinačio odluku. Bio je to uvod u brutalan finiš. Drama je kuminirala kada je Akolo slomio kičmu štoperima Kelna i preciznim udarcem doneo Švabama pobedu.

MEHELEN - ANDERLEHT (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 3:4

Nova era Anderlehta na čelu sa Heinom Vanhajzebrukom na klupi počela je trijumfalno na gostovanju u Mehelenu. Istina, možda korpulentni trener neće biti srećan jer je njegov tim primio čak tri gola, ali je bitno da je pobeda upisana i da se krenulo ka odbrani titule u kojoj dosta zaostaju. Zanimljiv je bio izbor novog trenera. Na prvi pogled u novoj ekipi Anderelehta kao da nema više mesta za Srbe, a ako je Uroš Spajić zbog povrede zgloba izostao, čudi što je do skoro standardni Ivan Obradović sedeo na klupi (ušao u poslednjim sekundama). Briselski velikan je odigrao poluvreme iz snova, preko Gerkensa, dva puta Onjuekurua i Teodorčuka, stigao do velikih 4:1 i onda se - opustio.

SIJENA - PJAĆENCA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Teško izvojevana pobeda Sijene. Domaćin je kontrolisao dešavanja na terenu tokom čitavog susreta, ali mu se nije dalo da zatrese mrežu. Bilo je mnogo nervoze u finišu susreta, podeljenih kartona igračima domaćih, ali se inicijativa isplatila. Igrao se drugi minut nadoknade kada je Sijena iskoristila kiks Pjaćence i stigla do minimalca kome se u zube ne gleda.

SONDERJIL - MIDTJILAND (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 0:1

Fenomenalno drugo poluvreme omogućilo je Midtjilendu da ostvari pobedu na teškom gostovanju Sonderjilu. Gosti su bili nepovezani u prvom delu igre, da bi u nastavku slomili domaćina. Sonderjil je pokušao samo jednom, retko je i prelazio centar, dok je Midtjilend pleo mrežu i na kraju je zatresao 17 minuta pre kraja. Sasvim zasluženo.

RID - BV LINC (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Rid ne da lidersku poziciju. Bilo je problema protiv Blau Vajs Linca, ali je slavio na suvi kvalitet. Gosti su pravili problem domaćinu, naročito u prvom delu, ali nisu imali previše smirenosti u završnici. Rid je poveo na isteku pola sata, ali je poklonio penal gostima u poslednjim trenucima prvog poluvremena i na odmor se otišlo remijem. Samo dva minuta po povratku na teren domaćin je vratio prednost na svoju stranu i nije je ispuštao do kraja susreta.

PRECRTANO:

GENČLERBIRLIGI - BEŠIKTAŠ (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 2:1

Najigraniji par dana nije zaokružen! Ništa naročito Genčelerbirligi ne igra ove sezone, ali je ove večeri bio iznenađujuće dobar i zasluženo je porazio šampiona. Skupoceni Bešiktaš definitivno drma kriza, a ukoliko Galatasaraj bude uspešan u svom meču ovog vikenda, eto i većih problema za Šenola Guneša čiji je tim opijen valjda dobrim nastupom u Ligi šampiona (dve pobede) večeras potpuno podbacio. Albanac Murići, rodom sa Kosova, doveo je domaćina u vođstvo u prvom poluvremenu, a da će biti problema za Orlove bilo je jasnio početkom drugog dela kada je rezervista Babel samo tri minuta od ulaska u igru dobio crveni karton zbog divljačkog starta. Domaćin je to umeo da iskoristi.

BRISTOL SITI - BARTON (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 0:0

Nikome nije jasno kako se to Barton živ izvukao. Bio je na konopcima, očekivao se nokaut od strane Bristol Sitija, ali nije se desio. Domaćin je razmontirao goste, imao čak 74 odsto lopte u nogama, ali protiv autobusa ispred gola rivala nije mogao. Cilj je opravdao sredstvo, Barton je preživeo i izvukao vredan bod. I to je fudbal.

ESPANJOL - LEVANTE (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 0:0

Bilo je mnogo prilika, gol je visio u vazduhu, ali su mreže ostale netaknute. Espanjol je bio ubedljiviji, odlučniji i žejniji, međutim, ni sijaset prilika, šuteva iz peterca nisu bili dovoljni da se bar jedan od golmana savlada. Kako je utakmica tekla, naročito u drugom delu, moglo je ruku na srce, da padne najmanje tri gol. na kraju najnepopularniji rezultat.

SANKT PAULI - KAJZERSLAUTERN (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 1:1

Očigledno da je šok terapija čelnika Kajzerslauterna sa Džefom Štraserom upalila pošto su Crveni đavola drugi meč uzastopno ostali nepobeđeni. Ovaj put, Kajzerslautern se radovao bodu i to na gostovanju u Hamburgu protiv jakog Sankt Paulija. Bez obzira što je domaćin poveo preko Samija Alagija i to posle prvenca u 63. minutu, Kajzer se nije predavao, a upornost se isplatila desetak minuta kasnije kada je posle sjajne akcije švedski napadač Sebastijan Anderson postavio konačan rezultat.

VOLUNTARI - FCSB (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:0

Ono što je moglo da se nasluti, obistinilo se na stadionu Anhel Jordanesku. Na terenu minijaturnih dimenzija FCSB je sta i napravio veliki korak nazad u borbi za šampionsku titulu: Voluntari - FCSB 0:0. Trener gostiju Viktor Tanase ostavio je nekoliko važnih igrača na klupi. Nije mu se isplatilo. FCSB je imao više od igre, nekoliko solidnih šansi u drugom poluvremenu, ali... Nedostajalo je tečnosti, morao je na teren od 46.minuta i Budesku. Međutim, nije vredelo. Ekipa iz Bukurešta je prekinula niz od četiri pobede.

(FOTO: Action Images)