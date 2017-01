REZZIME DANA (ponedeljak): Hvala i Barnliju za 1&3+! Jirgene, ni nama nije jasno kako?

Pročitajte ko vam je 2. januara doneo novac, a ko je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

S naše strane polovično. Uhvatili smo keca na Lids, kombinaciju 1&3+ na Mančester Siti, GG3+ u susretu Fulama i Brajtona, te pobedu Evertona protiv Sautemptona. Izdali su nas Aston Vila i Liverpul, a nedostajao nam je i jedan gol Vest Hema.

Vi ste pak tipovali ovako...

ZAOKRUŽENO

LIDS - ROTERAM (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:0

Roteram teško da će sačuvati status drugoligaša, Lids se opasno namerio na povratak u Premijer ligu posle dugo godina. I u 25. kolu Čempionšipa to se jasno videlo. Kajl Bartli, pa dva puta Kris Vud... Lids je danas bio fiks dana.

VBA - HAL (tip 1, kvota 1,87) - rezultat 3:1

Malo drame, tek da ne bude dosadno. Prvo poluvreme pripalo je Halu, ali ispostavilo se da je Vest Bromu samo bio potreban zamajac da krene. A onda u drugom poluvremenu Kris Brant, pa Geret Mekoli i Džejms Morison. Za odličnu kvotu 1,87.

EVERTON - SAUTEMPTON (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 3:0

I ovde ste morali da se strpite dok domaćin nije ubacio u drugu brzinu, a Everton je večeras išao na dizel. Međutim, kada je Ener Valensija u 73. minutu dodao gas nije bilo stajanja. U narednih 16 minuta i Lejton Bejns sa penala, pa Romelu Lukaku... Sautempton kao da je nestao sa terena u finišu meča.

MANČESTER SITI - BARNLI (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 2:1

Panika! Bar u naznakama. Mada Barnli jednostavno nije tim koji može da se suprotstavi Mančester Sitiju čak i kada ima igrača više. Čim je Serhio Aguero ušao u igru bilo je jasno da Građani idu na ceo plen. Kasniji gol Barnlija za utehu? Ništa više od toga. Pardon, taman i da prođu tiketi svima koji su - kao mi - Sitijevu pobedu kombinovali sa 3+.

VEST HEM - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:2

Čini se da je sudija Majk Din malo pogurao Mančester junajted do pobede ranim i utisak je neopravdanim isključenjem Sofijana Fegulija. Ali o tome nek razmišljaju navijači Vest Hem. Svi oni koji su imali Junajted na tiketu samo će reći: hvala sudija.

BERI - ŠEFILD JUNAJTED (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 1:3

Domaći su prvi stigli do gola, ali radost je trajala samo devet minuta koliko je trebalo Biliju Šarpu da izjednači rezultat pre no što su u finišu meča Oštrice stigle do sva tri boda. Ipak se Beri bori za opstanak, a Junajted za promociju.

DONKASTER - STIVENEJDŽ (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Bilo je svega danas. I Premijer lige i Čempionšipa i Lige 1. Ali nekad vredi zavrnuti rukave i zaroniti još niže. Tako se danas u četvrtoj ligi Engleske - takozvanoj Ligi 2 - ukazao Donkaster. Lider, bez poraza na domaćem terenu, doduše danas uz malo sreće. U 85. minutu autogol je postigao Frejzer Frenks. Dosta.

PRECRTANO

SANDERLEND - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,38) - rezultat 2:2

Jirgenu Klopu ništa nije bilo jasno, a kamoli nama? Kako je, dođavola, Liverpul uspeo da protiv Sanderlenda dva puta ispusti gol prednosti? Štaviše, da nije bilo Simona Minjolea možda bi Sanderlend i pobedio. Ovako 2:2, ali slaba je to uteha za kladioce. I dokaz da je ovaj novogodišnji ritam utakmica u Premijer ligi vrlo rizičan za tikete.

BLEKBURN - NJUKASL (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 1:0

U šest kola uoči susreta 25. kola Čempionšipa Blekburn je osvojio samo dva boda. Ali baš danas je našao da se rastrči. Čarli Malgrou je u 74. minutu utakmice postigao jedini gol na meču i sprečio Njukasl da ostane na čelu tabele. Ali bar večeras kladioci nisu nešto posebno emotivni na pomen Njukaslovih ambicija.

ŠEFILD VENZDEJ - VULVERHEMPTON (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 0:0

Duel nekadašnjih šampiona i - mrtvo golo. I tek prvi remi Šefild Venzdeja na Hilsboru ove sezone. I da ne dužimo previše o ovom meču. Ipak nije bilo golova.

