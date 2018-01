REZZIME DANA (ponedeljak): U prvom danu 2018. Junajted vas je obradovao

Pogledajte ko vam je 1. januara doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

LESTER - HADERSFILD (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:0

Lagano! Lisice su u godini za nama ostavili i luzerski mentalitet i konačno prekinuli seriju od pet utakmica bez trijumfa (četiri poraza). Hadersfild je, jednostavno bio lak zalogaj, a to se potvrdilo brzim golovim na početku drugog dela utakmice.

BARNLI - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 1:2

Potpuna ludnica od meča! Ali, na kraju i ishod koji je svima vama izuzetno prijao. Naravno, posle „liverpulskog“ finiša u kojem su Redsi dozvolili Barnliju da stigne do izjednačenja i tako mnogima pokidaju živce. Ali, za sve što se dešavalo u nadoknadi vremena treba zahvaliti ni manje, ni više nego Dejanu Lovrenu i Ragnaru Klavanu, jer su njih dvojica omogućili da ishod bude ovakav.

SKANTROP - BERI (tip 1, kvota 1,72) - rezultat 1:0

Jedva... Ali, pobedi se u zube ne gleda, bitno je da je tip zaokružen, a sa njim i lepa kvotica. Ali, do trenutka kada su snovi postali stvarnost prošlo je zaista mnogo, možda čak i previše. Tačnije, 86 minuta, pre nego što je domaćin pronašao put do mreže. Nije bilo prijatno nikome, verujemo...

EVERTON - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 0:2

Mančester junajted - konačno! Posle tri uzastopna remija i ispadanja iz Liga kupa Đavoli su prvog dana 2018. godine stigli do tri boda koja vraćaju ekipu u život. Odoleo je Everton dobrih 55 minuta, u prvom delu utakmice bio ravnopravan takmac, ali nije mogao više. Od starta drugog poluvremena Junajted je nagazio papučicu za gas, a do gola propustio tri ozbiljne prilike. Zato Antoni Marsijal nije pogrešio, a za njim i Džesi Lingard.

ŠRUZBERI - OLDAM (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:0

Još jedan minimalac, ali mnogima zlata vredan. Šruzberi je nastavio silovitu poteru za prvoplasiranim Viganom, ali i drži rastojanje u odnosu na Blekburn, a sve zahvaljujući vrlo dobroj reakciji Šona Velija u 16. minutu utakmice. Mada je Oldam imao dovoljno vremena da iznenadi, a Šruzberi da stigne do još nekog gola i tako olakša svima posao - stvari se nisu menjale.

KOVENTRI - ČESTERFILD (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Može Nots Kaunti da beži, a Vajkomb da prati, ali Koventri ne da to treće, ujedno i poslednje mesto za rang više nikome! Koventri je, baš kao i Šruzberi, do gola vrednog pobede stigao već u ranoj fazi utakmice, tačnije u 14. minutu. Što je na kraju bilo dovoljno da se održi mirnoća za tri boda.

NORTEMPTON - VIGAN (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:1

Vigan ne posustaje i već vidi put do povratka u Čempionšip. Vigan je vrlo brzo otvorio protivnika, već u petom minutu utakmcie Nik Pauel zatresao je mrežu. Ali, umesto da se u nastavku stigne bar do još jednog gola koji bi značajno umanjio riziku, Vigan je do poslednjeg sekunda držao kladioce na „tankom ledu“. Srećom, ništa se nije promenilo.

PRECRTANO:

LIDS - NOTINGEM FOREST (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 0:0

Bio je to ambiciozan plan mnogih od vas da stigne do duplo veće zarade, ali nije su se sve kockice poklopile. Fudbaleri dva tima su mnogo želeli pobedu, ali su premalo toga učinili da bi do nje zaista i stigli. Pred golom Lidsa jedna prečka, a ono što je mnogo važnije za vas, jedna prohujala lopta iznad vodoravnog dela okvira gola na drugoj strani. I to je sve...

ŠEFILD VENZDEJ - BARTON (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 0:3

Za običan svet Barton je ostvario pobedu dana među svim davljenicima na Ostrvu, ali za one koji su čekali keca - Barton je najveći „lopov“. Jer, ukrao je ne samo dobitak nekima, nego i kvotu koja je garantovala lepu isplatu. Barton je, inače, igrao baš dominantno. Toliko da Šefild nije dobio ravnopravnu šansu da se bori za bodove.

DERBI - ŠEFILD JUNAJTED (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 1:1

Još jedan rizičan pokušaj umalo je doneo željeni rezultat. Sve je počelo kako treba pošto je Matej Vidra sredinom prvog dela doveo Ovnove u vođstvo. Ipak, Derbi je u nastavku pao, a to su Pirati iskoristili da preko Klarka dođu do gola, kasnije i boda. Derbiju nije bilo dovoljno ni preko pola časa igre do kraja kako bi vratio vođstvo. Šteta...

