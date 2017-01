REZZIME DANA (sreda): Juve lagano, Viola jedva, Liverpul nikako

Pogledajte ko vam je 11. januara doneo novac, a ko prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Odmah da se pohvalimo - mi smo u našoj redovnoj rubrici PREDLOZZI i TIPOVANJA bili izvanredni kad je reč o manjim kvotama, pa smo tako pogodili sve fikseve dana (kečeve na Fjorentinu, Juventus i košarkaše Bajerna, ali i GG na susretu Viljareal - Sosijedad). Od jačih kvota pogodili smo GG na susretu Liga kupa Francuske Bordo - Gengan, kao i dvojku na Bragu u portugalskom Liga kupu, ali smo omanuli kad smo gađali dvojku na Liverpul, gde ste i vi pali.

Opet, vi ste gađali ovako...

ZAOKRUŽENO

FJORENTINA - KJEVO (tip 1, kvota 1,55), rezultat 1:0

Ljubičasti su vas pošteno namučili... Fjorentina je bila bolja, očekivalo se da će nakon onog crvenog kartona Ivana Radovanovića krajem prvog poluvremena konačno munuti jedan gol, ali na pogodak ste morali da čekate čak do samog kraja. U međuvremenu je i Kjevo pokazao zube, isključen je Mauro Zarate, no na vašu sreću nijedna lopta nije završila u mreži tima iz Firence. U trećem minutu sudijske nadoknade Federiko Bernardeski je iz sumnjivog penala doneo pobedu svom timu. Luda, luda sreća za Violu...

JUVENTUS - ATALANTA (tip 1, kvota 1,42), rezultat 3:2

Retko kad sa Juveom ima brige, ali ovoga puta su se izabranici Masimilijana Alegrija opustili više nego što je trebalo. Toliko da su umalo prokockali prednost od dva gola protiv Atalante. Paulo Dibala je u 22. minutu odalamio loptu sa distance pravo u gol, kada Etrit Beriša stvarno nije imao šanse. Argentinski virtuoz sa loptom je u 34. minutu kumovao i drugom golu, pošto je uposlio Marija Mandžukića. Pred kraj je gostima pogodak Abdulaja Konka ulio nadu u čudo. Činilo se da će pogodak Miralema Pjanića totalno ugasiti goste, ali je Emanuel Late Lat dao drugi gol za Atalantu. Ipak, Juve je uspeo da sačuva prednost. Sreća...

MAKABI TA - HAPOEL RANAN (tip 1, kvota 1,40), rezultat 4:1

Sa Makabijem je danas bila baš lagana priča. Iskusni lisac Josi Benajun je već u osmom minutu pokazao ko je gazda na terenu. U 37. minutu je na 2:0 povisio Barak Icaki. Tada je sve bilo jasno i mogli ste da polako da zaokružujete keca... Ipak, domaćin se potrudio da ne otalja posao. Tal Ben Haim je pogodio iz penala, metnuo ga je i Vidar Kjartanson i sve to do 70. minuta. Gosti su preko Muhameda Šakera došli do počasnog pogotka i to je to. Eh, kad bi svi pobeđivali kao Makabi... Em efikasno, em lagano.

BORDO - GENGAN (tip 1, kvota 1,85), rezultat 3:2

Znate kako kažu - sve je dobro što se dobro svrši. A Bordo je definitivno odradio kvalitetan posao protiv Gengana u četvrtfinalu francuskog Liga kupa. Ipak, početak nije obećavao. Sloan Privat je doveo goste u vođstvo u 12. minutu, ali je Fransoa Kamanoekspresno odreagovao postigavši gol četiri minuta kasnije. Potpuni preokret Žirondincima doneo je Gaeten Laborde 20-ak minuta kasnije, koji se ponovo upisao u strelce u 64. minutu. Mora da vas je oblio znoj kada je Nikola Beneze smanjio na 3:2 u 88. minutu, no na vašu sreću gosti nisu dali još jedan gol.

OBALA SLONOVAČE - UGANDA (tip 1, kvota 1,70), rezultat 3:0

Uvertira pred Kup afričkih nacija pripala je Slonovima. Kvota na keca je bila odlična, ali daleko od toga da je sve od početka išlo po loju. U prvih 45 minuta nije bilo golova što je bio opravdani razlog za zabrinutost. Ipak, Serž Orije je otklonio sve muke. Desni bek Pari Sen Žermena je prvo uposlio Džonatana Kođiju za 1:0, a u 72. minutu je sam postavio konačan rezultat. U međuvremenu se u strelce upisao Vilfred Zaha.

BARSELONA - BILBAO (tip 1, kvota 1,15), rezultat 3:1

Kada razljutite Barselonu, onda ne može dobro da vam se piše. A Bilbao je Blaugranu mučio prethodnih sezona, a pre nekoliko dana ju je potukao u prvom meču osmine finala Kupa kralja. Barselona je imala spreman odgovor za revanš u vidu svog famoznog trija Mesi-Suarez-Nejmar. Prvo je Urugvajac pogodio u 35. minutu, potom Nejmar iz penala u 48. minutu, a tačku na i stavio je argentinski doktor fudbala Lionel Mesi. Istina, gosti su se vratili preko Enrika Saborita, ali je remek-delo Argentinca bilo dovoljno za zaokružen kec na vašim tiketima.

RIO AVE - SP. KOVILJA (tip 1, kvota 1,35), rezultat 2:0

Žil Bastijao Dijas. Njemu se zahvalite za zaokružen kec na Rio Ave. Ovaj mladi napadač je zatresao mrežu drugoligaša već u četvrtom minutu, a ponovo se upisao u strelce malo nakon isteka časa igre. Jedan od najlakše zaokruženih kečeva danas. U redu, možda je mogla ova pobeda da bude ubedljivija, pošto je reč o duelu prvoligaša i drugoligaša, ali koga briga... Lepo vama, lepo Rio Aveu. Bravo!

PRECRTANO

SAUTEMPTON - LIVERPUL (tip 2, kvota 2,25), rezultat 1:0

Jao, jao, jao... Šta drugo reći za Liverpul? Verovali ste Redsima i to se ispostavilo kao fatalna odluka. Jirgen Klop će posle ove utakmice morati dobro da se zamisli i ustanovi da li je Ragnar Klavan štoper za klub veličine Liverpula. Estonski defanzivac je direktno skrivio gol kojim je Sautemtpon slavio preko Nejtana Redmonda i to je bilo to. Imali su Sveci još šansi, pogodili su i prečku tako da Redsi mogu da budu srećni što su ispraćeni sa samo jednim golom u mreži.

VILJAREAL - SOSIJEDAD (tip 1, kvota 1,75), rezultat 1:1

Viljareal, crni Viljareal! Sosijedad je izborio plasman u četvrtfinale Kupa Kralja ukupnim rezultatom 4:2, no da stvar bude gora, gost je prvi poveo na današnjem meču preko Mikela Ojarzabala. Viljareal je krajem prvog poluvremena izjednačio kada je pogodio Roberto Sorijano. To je sve što smo videli od Žute podmornice. Sosijedad nije dozvolio da ga poremeti ovaj gol i mirno su priveli utakmicu kraju. Nažalost, odlična kvota na Viljareal nije zaokružena...

KORDOBA - ALKORKON (tip 1, kvota 2,50), rezultat 1:2

Ogromna kvota na keca govori da ste možda i previše verovali domaćinu. Obe ekipe su u solidnoj formi, na približnim su mestima u Segundi, a Alkorkon je u prošlosti umeo da opauči Kordobu. Kako bilo, ovde je sve počelo kako treba. Federiko Pjovakari, nekadašnja perjanica Intera, Sampdorije i Breše, zatresla je mrežu gostiju već u devetom minutu.

